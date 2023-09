Norský Stavanger neměl v Pardubicích šanci, Dynamo si v Lize mistrů připsalo druhou výhru

Hokejisté Pardubic porazili v Lize mistrů Stavanger 5:1. Východočeši si tak ve třetím zápase připsali druhou výhru a po úvodní porážce s Ilvesem Tampere (1:3) navázali na nedělní úspěch z ledu švédské Skelleftey (4:3). Góly Dynama, které vedlo nad norským celkem 4:0 již krátce po polovině zápasu, dali Tomáš Hyka, David Cienciala, Robert Kousal, Jan Mandát a Tomáš Zeman.

Domácí začali před takřka čtyřmi a půl tisíci diváky aktivně a velkou šanci měl v úvodu Zohorna, ale neuspěl. V páté minutě fauloval Ulriksen Radila a jeho zákrok posoudili sudí jako zásah do oblasti hlavy a krku. Pro zkušeného norského beka to znamenalo trest na pět minut a do konce utkání. Mstitel Kousal obdržel dvouminutový trest, v následné přesilovce se prosadil ranou bez přípravy z kruhu Hyka a otevřel skóre.

Další šance na obou stranách zůstaly nevyužité, v 18. minutě však Východočeši udeřili znovu v početní výhodě, když v závěru Bourqueova trestu pálil přesně Cienciala. Prosadil se stejným způsobem jako Hyka, jen ze druhého kruhu pro vhazování. I třetí prohřešek proti pravidlům přišel hosty draho: už po třech sekundách se po vyhraném vhazování prosadil z pozice mezi kruhy Kousal a zvýšil na začátku 28. minuty už na 3:0.

Strážce domácí branky Klouček pak vychytal Elvsveena a chvilku nato přidal čtvrtý zásah Mandát. Pak se sice dočkali gólové radosti i Seveřané, když úspěšnou dorážkou pokazil Kloučkovi čisté konto Bjerke, ale drama se nekonalo. Naopak Dynamo ještě pohnulo stavem – v poslední minutě se po chybě hostů prosadil snadno Zeman. Na střely na branku vyhráli domácí 49:26.

"Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvořili jsme si příležitosti, donutili hosty k faulům a dali jsme branky, kterými jsme odskočili. Dodaly nám trochu klidu a za stavu 2:0 ve druhé třetině Milan Klouček chytil pár příležitostí při jejich přesilovce a my jsme byli schopni hned po buly dát třetí gól, který tak nějak zlomil zápas," uvedl pro klubový web pardubický kouč Václav Varaďa. "Ve třetí třetině hrál tým hostí nepříjemně, vytvořil si pár šancí, ale v globálu si myslím, že jsme byli lepším týmem a zasloužili jsme si vyhrát," dodal.

Aktuální tabulka Ligy mistrů