Vstříc titulu s novým kapitánem. Nečekal jsem to. Skvělý pocit, těší pardubického Sedláka

Novým kapitánem hokejistů extraligových Pardubic se stal reprezentační útočník Lukáš Sedlák (30). Hráč, jenž byl v minulém ročníku zvolen Hokejistou sezony, nahradí v této roli Patrika Poulíčka (30), který bude společně s Tomášem Zohornou (35) jeho zástupcem.

"Pocit je to skvělý, zároveň je to velká zodpovědnost. Přede mnou tu byla spousta dobrých kapitánů, i v dlouholeté historii Dynama. Doufám, že nezklamu a že ten tým povedu dobře," uvedl Sedlák. Počítá s tím, že tým povedou i další zkušení hráči. "V kabině je nás víc, kteří jsme lídři a kteří mohou mít slovo. Já se hlavně budu snažit jít příkladem na ledě a třeba ten tým nějakým způsobem strhnout," podotkl.

Útočník přišel do Pardubic loni v prosinci, kdy se rozhodl přerušit angažmá v NHL a dohodl se s Philadelphií na ukončení smlouvy. V Dynamu se hned zařadil mezi klíčové hráče. V základní části odehrál 24 zápasů s bilancí 15 branek a 12 asistencí. V deseti duelech play off přidal pět gólů a tři asistence. Po sezoně jej hráči zvolili nejlepším hokejistou v soutěži.

"Popravdě jsem to moc nečekal. Spíš jsem si myslel, že to bude někdo z Pardubic, přímo Pardubák. Ale samozřejmě jsem za to rád a klukům děkuju za důvěru. Doufám, že nezklamu a vyrovnám se těm kapitánům, kteří tu byli dřív," řekl Sedlák. Sám se nepovažuje za velkého motivátora. "Spíš se snažím jít příkladem, než že bych moc mluvil v šatně. Samozřejmě, když je potřeba něco říct, tak s tím nemám problém a v šatně něco řeknu, ale spíš se snažím to vést na ledě," dodal.