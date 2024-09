Úvodními šesti zápasy začne ve čtvrtek za účasti tria českých zástupců jubilejní 10. ročník hokejové Ligy mistrů. Týmy Pardubic a Sparty budou v akci hned během prvního hracího dne a představí se shodně v domácím prostředí. Dynamo hostí maďarský Fehérvár, Pražané vyzvou Tapparu Tampere. Třinec se představí v pátek na ledě Lausanne.

Hrát se bude podle loni zavedeného formátu - každý z celkem 24 týmů odehraje v základní části šest zápasů proti různým soupeřům – po třech doma i venku. Výsledky se budou započítávat do celkové tabulky a 16 nejlepších mužstev postoupí do play off.

Pardubičtí i sparťané mají čtyři shodné soky. Na led Dynama i do Prahy zavítají finský mistr z posledních tří let a vítěz předminulého ročníku evropské soutěže Tappara Tampere i Fehérvár, který hraje v mezinárodní rakouské lize ICEHL.

Oba celky se také vydají do Berlína k duelu s Eisbären a do Sheffieldu. Pardubice přivítají ještě doma Pelicans Lahti a venku je čeká Straubing. Sparta vyzve před svými fanoušky jiný německý tým Bremerhaven a na závěr se představí v Salcburku.

Třinec bere Ligu mistrů vážně

Hegemon extraligy z posledních let Třinec přivítá doma švýcarský Fribourg-Gottéron, švédské Växjö a Osvětim a vydá se k duelům do švédského Karlstadu s Färjestadem, do Lausanne a francouzského Rouenu.

"V Třinci bereme Ligu mistrů vždy vážně, jsou to dobré kvalitní zápasy, hrajete s nejlepšími týmy z celé Evropy. V minulosti jsme se dostali až do semifinále, rádi bychom si podobně úspěšné vystoupení zopakovali," řekl novinářům po květnovém losu v Praze vedoucí mužstva a trenér brankářů Jaroslav Kameš.

Vedení soutěže se po zvážení všech okolností rozhodlo zachovat v platnosti před rokem nově zavedená pravidla týkající se situací při vyloučení. Nadále tak v LM platí, že inkasovaný gól v oslabení neukončí přesilovku soupeře, tým, který skóruje při signalizované výhodě, bude i tak hrát přesilovku a vlastní oslabení lze ukončit dosažením gólu.

Prvenství obhajují hokejisté Servette Ženeva, nový vítěz bude znám 18. února 2025, kdy je na programu finále. Jeho vítěz získá odměnu 240 tisíc eur (přibližně šest milionů korun), poražený polovinu. Za celou cestu soutěží až na trůn si nový šampion vydělá celkem 360 tisíc eur.

Servette byl první tým, který dokázal narušit švédsko-finskou nadvládu. Maximem českých mužstev je finálová účast Sparty (2016/17) a Hradce Králové (2019/20). Nad jejich síly byla shodně Frölunda. Švédský celek dokázal soutěž vyhrát už čtyřikrát.