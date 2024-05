Bedard show začala! Dva góly na úvod. Nevěděl jsem, co čekat, ovšem bylo to skvělé, řekl

Praha byla v sobotu kulisou pro další mimořádnou hokejovou premiéru. Poprvé na velkém seniorském turnaji totiž nastoupil kanadský útočník Connor Bedard (18). Jednička loňského draftu a podle expertů superhvězda NHL budoucích let se rovnou uvedla dvěma góly. Jen růžové to však zdaleka nebylo. Obhájci zlata se s nováčkem z Velké Británie rozešli po nepřesvědčivém výsledku 4:2.

Česká metropole zámořské stars přitahuje. V minulosti tady na mezinárodní seniorské scéně debutovali velikáni jako Mario Lemieux, Rod Brind'Amour, Patrice Bergeron či Nathan MacKinnon. Nyní se k ním přidal Bedard. A opět to proběhlo celkem v tichosti. Žádná speciální show na uvítanou, fanoušci na tribunách mnohem víc hnali nadšeně hrajícího outsidera, hvězda Chicaga po zápase zajímala vesměs jen pár českých novinářů.

A kdo čekal, že si hýčkaný mladík s ročním platem 4,5 milionu dolarů, který dosud trhal rekordy na šampionátech do 18 i 20 let, povodí britské poloprofesionály, pletl se. Bedard působil zprvu nenápadně, navíc jej kanadský kouč Tourigny uklidil do čtvrté formace. Mnohem víc na sebe na ledě strhával pozornost litvínovský snajpr Liam Kirk v barvách království.

První třetinu zakončil opěvovaný talent bez střely na branku. Postupně se však rozehříval. A v polovině zápasu za stavu 2:1 pro favorita osud partie rozhodl. Osvědčil svou předvídavost a od modré nastartoval před branku zrovna ve chvíli, kdy před ní zůstal volný puk. Gólmanovi nedal technickým švihem zblízka do horního rohu nejmenší šanci.

O chvíli později zakončil krásnou kombinaci svých spoluhráčů do prázdné branky. Lahůdka! "Pro naši lajnu to byl první společný zápas. Mám k sobě dva skvělé hokejisty (Nicka Paula a Michaela Buntinga – pozn. red.), sehrávalo se s nimi velmi snadno. Snažili jsme se o co nejjednodušší styl," glosoval to po zápase.

Na jeho ladnou hru se krásně dívalo. Puky posílal spoluhráčům tak měkce, že to chvílemi vypadalo, jako by měl místo kusu gumy na čepeli křehké vajíčko. Ne vždy se však tahle nonšalantní hra vyplatila. Zvlášť, když mu jako teenagerovi scházejí kila i centimentry (178).

Jeho statistiky proti Británii. Enetpulse

Jeho zdvořilý pokus o hit do rozjetého Kirka u mantinelu v závěru zápasu byl nejen mírně úsměvný, protože Bedard od urostlejšího soka odletěl jako na pružině, nýbrž hlavně přišel pozdě. A hvězdný Brit vyslal spoluhráče k trefě na 2:4. "Ano, dostali jsme dva góly, ale pokud bych to měl shrnout, v obraně jsme byli jistí. Byl to dobrý začátek. A ještě se budeme zlepšovat," upozornil Bedard.

Podle jeho slov je hodně oblastí hry, v nichž se ještě kanadský tým potřebuje zdokonalit. Jedno však podle něj bylo perfektní už na začátku – atmosféra v hledišti. "Nevěděl jsem, co čekat, ovšem bylo to skvělé. Fanoušci byli úžasní, hlasití. Praha je krásné město, užívám si to," rozplýval se. Úplně stejně jako jiné kanadské ikony v letech před ním…