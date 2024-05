Favorité MS v hokeji: Kanada má před sebou obhajobu, tým povede hvězdný mladík Bedard

Zdaleka nesložili nejsilnější tým, jaký by mohli, přesto jsou Kanaďané znovu velkými favority na zlaté medaile. Proti není ani historie, vždyť na minulých osmi mistrovstvích světa chyběl tým ve finále jen jednou – v roce 2018 skončil "až" čtvrtý. Šampionát naposledy ovládl před rokem. Tentokrát má výběr kolébky hokeje dotáhnout k titulu hvězda budoucnosti, útočník Connor Bedard (18) z Chicaga.

Vývoj od minulého MS

Generálním manažerem reprezentace se pro tento turnaj stala jednička draftu z roku 2002 a bývalý skvělý střelec Rick Nash. Teprve 39letý chlapík ukončil kariéru předčasně kvůli zranění už před šesti lety, od hokeje se však příliš nevzdálil a takřka hned začal pracovat jako funkcionář.

V Columbusu, kde dřív působil, se například už třetím rokem stará o hráčský vývoj. Předloni byl u kanadského výběru na mistrovství světa coby asistent generálního manažera a pomohl k zisku stříbrných medailí, tentokrát bude mít ještě výraznější roli. V přípravě Kanada porazila Rakousko 5:1 a Maďarsko 4:0. To ale pro ni skutečně nebyli žádní soupeři...

Trenér

Jistota zůstává, stejně jako před rokem povede mužstvo do boje z pozice hlavního trenéra André Tourigny, jenž se navíc na turnajích v letech 2021 a 2022 objevil jako asistent. V zámoří má za sebou tři sezony na lavičce Arizona Coyotes, tentokrát chybělo klubu k postupu do vyřazovací části výrazných 21 bodů.

Realizační tým s ním vytvoří 59letý Dean Evason, který má roky zkušeností z NHL, ovšem na mezinárodní scénu se vydá poprvé, a dvojice zastupující spíš mladou generaci. Jay Woodcroft naposledy koučoval Edmonton Oilers a z pozice asistenta trenéra pomohl Kanadě ke zlatu v roce 2015. Steve Ott má za sebou sedm let v pozici asistenta v St. Louis a je jen otázkou času, kdy se v NHL dočká povýšení.

Anatomie týmu

Kdo se podívá na to, jak vypadala soupiska Kanady na MS v Česku v roce 2015, možná bude trochu zklamaný. Superhvězdy typu Sidneyho Crosbyho, Claudea Girouxe, Ryana O'Reillyho či Brenta Burnse tentokrát dres s javorovým listem oblékat nebudou. Přesto lze těžko výběr označit jako slabý.

Mladé jádro šikovně doplňují například Andrew Mangiapane (nejlepší hráč mistrovství světa v roce 2021), těžkými zápasy obouchaní vítězové Stanley Cupu – gólman Jordan Binnington a Colton Parayko – či beci Damon Severson a Jamie Oleksiak, kteří dohromady odehráli v NHL 22 sezon. Kde budou mladíci tápat (14 hráčů týmu se narodilo po roce 2000), tam zaskočí zkušenosti.

Přednost

Sebejistota a kvalita kádru. Aktuální světový šampion nutně nepotřebuje, aby ho z NHL přijeli reprezentovat ti nejlepší z nejlepších, přesto dokáže dojít až na vrchol. Což také v předchozích letech mnohdy předvedl. I v Česku lze čekat dravost a chuť do hry všech okolo Connora Bedarda.

A ačkoliv některým fanouškům možná chybějí velká jména, na ledě by se měly objevovat pojmy budoucnosti. Například jednička draftu z roku 2021, obránce Owen Power. A co na ledě nezachrání nadšení a technika, to zvládnou pohlídat například Dawson Mercer či Dylan Cozens, což jsou ve 22 a 23 letech stále spíš mladíci, zároveň už mají za sebou tři resp. čtyři kompletní sezony v NHL. Hodně se dá čekat také od Brandona Hagela z Tampy Bay, který má za sebou se 75 body životní ročník.

Plán hokejistů Kanady. Livesport

Slabina

Kanaďané by mohli doplatit na nezájem. Prestiž hokejového šampionátu není v zámoří valná, a to hlavně proto, že v květnu pokračují napínavé boje o Stanley Cup. Navíc tentokrát s dvěma kanadskými zástupci. A protože Edmonton s Vancouverem hrají v play off proti sobě, jeden tým z kolébky hokeje postoupí až do konferenčního finále. Každý z hráčů na kanadské soupisce by místo na šampionátu vyměnil za účast právě tady, mistrovství světa není vrcholem hokejové sezony...

Mužstvo také v porovnání třeba se Švédy postrádá opravdovou superstar. Megahvězdu a jasného tahouna mužstva, který zavelí a ostatní za ním půjdou. Co když se mladší jádro v atrakcemi nabité slunné Praze nebude koncentrovat na výkon tak, jak by bylo třeba?

Hvězda pohledem čísel

Connor Bedard

Superhvězda příštích let má za sebou první sezonu v NHL v barvách Chicaga. A ačkoliv musel Bedard vynechat kvůli zranění 14 utkání základní části, i tak vyhrál s 22 brankami a 39 nahrávkami (61 bodů) soutěž produktivity všech zelenáčů v soutěži. Hůř samozřejmě vypadá statistika -44 v bilanci +/-, která ho řadí na předposlední místo celé NHL.

Bedardova první sezona v NHL. Livesport

Ale to se dá samozřejmě přičítat mladické nezkušenosti a bídným výsledkům Blackhawks, kteří patřili k nejhorším klubům ligy. Bedard jinak od začátku naplňoval očekávání, technicky byl nezaměnitelný, ani s drobnější postavou se nezalekl výrazně větších soupeřů. Dosud nejlepší zápas sezony odehrál 12. března proti Anaheimu, kdy zapsal gól a čtyři nahrávky. Deset minut v tomto utkání odchytal za Ducks také nynější reprezentační gólman Česka Lukáš Dostál.

Predikce

Na rozehřátí přijde nejprve Velká Británie, pak Dánsko a následně Rakousko. Těžší soupeři, tedy Finové, Švýcaři a Češi čekají Kanadu až na závěr skupiny. Obhájci zlata se tedy dobře naladí na vyřazovací boje a znovu budou mířit úplně na špici. Finále je minimem a současný šampion se do něj dostane.

Nominace na MS

Brankáři: Jordan Binnington, Joel Hofer (oba St. Louis/NHL), Nico Daws (New Jersey/NHL; Utica/AHL),

obránci: Bowen Byram, Owen Power (oba Buffalo/NHL), Kaiden Guhle (Montreal/NHL), Jamie Oleksiak (Seattle/NHL), Colton Parayko (St. Louis/NHL), Damon Severson (Columbus/NHL), Olen Zellweger (Anaheim/NHL),

útočníci: Jack McBain, Dylan Guenther (oba Arizona/NHL), Jared McCann, Brandon Tanev (oba Seattle/NHL), Connor Bedard (Chicago/NHL), Michael Bunting (Pittsburgh/NHL), Dylan Cozens (Buffalo/NHL), Ridly Greig (Ottawa/NHL), Andrew Mangiapane (Calgary/NHL), Dawson Mercer (New Jersey/NHL), Pierre-Luc Dubois (Los Angeles/NHL), Brandon Hagel, Nick Paul (oba Tampa Bay/NHL).