Domácí MS v hokeji už za pět let? Česko by v roce 2029 mohlo spolupořádat šampionát s Maďarskem

Mistrovství světa by se do Česka mohlo vrátit už za pět let.

Česká republika by mohla v roce 2029 spolupořádat hokejové mistrovství světa s Maďarskem. Skupina by se hrála v Brně, kde by za dva roky měla být otevřena nová multifunkční aréna. V rozhovoru pro web Komety Brno zájem o spolupráci potvrdili prezidenti obou národních svazů Alois Hadamczik a Zsuzsanna Kolbenheyerová.

"Vše začalo telefonátem od prezidentky maďarského hokejového svazu, která se mnou chtěla probrat možnost spolupořádání mistrovství světa v roce 2029. Má okamžitá reakce byla taková, že jde o výborný nápad, který by se dal spojit s novou multifunkční arénou v Brně," uvedl Hadamczik. S Kolbenheyerovou se v úterý sešel.

Obě strany se podle jeho slov již ústně dohodly na spolupráci. Základem ale je, aby Maďarsko uspělo s kandidaturou na kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Centrem šampionátu by byla Budapešť. Součástí dohody není reciprocita, tedy že by se i Česko později při své případné úspěšné kandidatuře dělilo s Maďarskem o pořadatelství.

"V tuhle chvíli považuju tuto myšlenku za velice reálnou, ale záležet bude na Mezinárodní federaci ledního hokeje, která musí všechno posvětit. Pokud se tak stane, nic nebrání tomu, aby se mistrovství světa v Brně uspořádalo." řekl Hadamczik a poukázal na úspěšný letošní šampionát v Praze a Ostravě. "Do karet nám hraje, že jsme si udělali dobré jméno," podotkl.

Podle Kolbenheyerové maďarští zástupci hledají spolupořadatele, neboť mají v Budapešti k dispozici jen jednu vhodnou arénu. "Pro pořádání šampionátu ale potřebujete dvě haly, proto se nyní poohlížíme po potenciálním spolupořadateli. Český hokejový svaz a Brno se velmi zajímají o debatu na toto téma s naší stranou. Nyní připravujeme schůzku s komisí, která má u nás v gesci sport, abychom tuto myšlenku projednali," uvedla šéfka maďarského hokeje.

Maďarsko chtělo pořádat MS už v roce 2026, od společné kandidatury se Slovinskem ale před dvěma lety krátce před kongresem IIHF ustoupilo, neboť nezískalo vládní záruky. Dějiště MS jsou aktuálně určena do roku 2028. O dalším by se mělo jednat na kongresu příští rok ve Stockholmu. O MS v roce 2029 se plánuje ucházet i Slovensko.

"Byli jsme blízko pořádání šampionátu ve chvíli, kdy vypukla válka na Ukrajině. Čas ale tehdy hrál proti nám. Nakonec to nedopadlo. Maďarsko je nyní v elitní skupině mistrovství světa. Rádi bychom pozvedli maďarský hokej ještě víc. Pořádání takovéto akce nám dává možnost přivést k hokeji více dětí, více fanoušků. Je to sen, který se snažíme přenést do reality," řekla Kolbenheyerová.