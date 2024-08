Livesport Daily #315: Zlato jsme na MS získali na ledě, ale i na sítích, říká Jonáš Štekr

Jonáš Štekr (27) dostal loni v létě nelehký úkol – od nuly vybudovat sociální sítě Českého hokeje. Díky promyšlené komunikaci a také zlatému úspěchu na domácím šampionátu se to podařilo více než dobře. Účty na Instagramu, TikToku, Twitteru nebo Facebooku nabraly statisíce sledujících v období několika dnů. Jak se tvoří obsah v době mistrovství světa? A jak náročné je hráče, třeba i před samotným finále, do podobných aktivit zapojovat? To vše jsme v nové epizodě Livesport Daily probrali s Jonášem Štekrem, manažerem sociálních sítí Českého hokeje.

“Dali jsme tomu jako tým největší péči, největší práci. Třeba co se týče získávání práv k obsahu, spolupráce s Českou televizí a dalšími subjekty. Byli jsme prostě připravení. I v tom jsme byli jasně nejlepší,” poodhaluje Štekr jednu z příčin úspěchu při zisku nových fanoušků na sociálních sítích. Jím vedená skupina lidí, kteří se starali o obsah, ovládla v průběhu šampionátu sociální sítě a to nejen pro lidi se zájmem o sport. Právě naopak, byla schopna lední hokej a hvězdy reprezentace ukázat i novým příznivcům.

“Člověk ale musí mít cit pro sportovní kabinu. Třeba právě záběry z ní byly po dobu turnaje vždy se zaměřením na hráče. Až po úspěchu jsme si dovolili ukázat, jak to tam vlastně vypadá. Jak se slaví, jak se hráči radují. Po výhře v semifinále jsme třeba do toho fungování pro nějaký obsah nechtěli tolik zasahovat, chtěli jsme jim nechat klid, turnaj vrcholil. A pak to vytrysklo po finálové výhře,” shrnuje Štekr, jak se obsah tvoří a jaké byly domluvy v rámci realizačního týmu.

Livesport Daily #315: Zlato jsme na MS získali nejen na ledě, ale i na sociálních sítích, říká Jonáš Štekr. Livesport

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Tvorbu obsahu v momentech, kdy do kabiny vešel prezident Petr Pavel.

Domluvu na tvorbě obsahu s trenérem Rulíkem a s hlavními hvězdami týmu.

Rozdíly ve vnímání a otevřenosti vůči tvorbě obsahu mezi hráčskými generacemi.

