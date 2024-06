Je to příjemné, udělalo mi to radost, řekl Červenka po ocenění od IIHF

Reprezentační kapitán Roman Červenka (38) považuje vítězství v anketě Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o nejlepšího světového hráče sezony za ocenění týmového úspěchu na domácím šampionátu, kde čeští hokejisté vybojovali zlaté medaile. Teď už se soustředí na další sezonu.

"Určitě je příjemné získat takové ocenění, člověku to udělá radost. Na druhou stranu pro mě byl důležitý týmový úspěch a vzpomínky, které budu mít. Na to, co jsme s týmem prožili, člověk jen tak nezapomene," uvedl dvojnásobný mistr světa.

Informaci, že se stal vítězem druhého ročníku ankety a naváže na loňského laureáta Connora Bedarda z Kanady, se Červenka dozvěděl o víkendu, kdy mu volal prezident IIHF Luc Tardif.

Federace na webu uvedla, že francouzský funkcionář Červenkovi trofej osobně předá v příštích týdnech. Kdy se tak stane, zatím není jasné. "Jen mi gratuloval a říkal, že výsledky zveřejní v pondělí," řekl český útočník, který působí v týmu Rapperswil-Jona ve Švýcarsku. Je možné, že cenu převezme až tam, neboť IIHF sídlí v Curychu.

Osmatřicetiletý Červenka získal v hlasování zástupců více než stovky médií z 22 zemí a představitelů IIHF 31,3 procenta hlasů a těsně předstihl švýcarského obránce Romana Josiho. Kapitán stříbrného týmu na pražském šampionátu obdržel o jedno procento hlasů méně.

Odchovanec pražské Slavie přiznal, že o anketě předtím mnoho nevěděl. "Dozvěděl jsem se to vlastně až poté, co jsem viděl nominaci," řekl Červenka.

Teď už se účastník jedenácti světových šampionátů začíná připravovat na novou sezonu. "Spíše se snažím soustředit na to, co bude a připravovat se na další sezonu, než žít z toho, co se povedlo. I když je to krásné a není to tak dlouho. Člověk se ale musí soustředit na to, co je a co bude," uvedl Červenka. Oslavy titulu byly velké. "Nějakou dobu po mistrovství jsme si užili, bylo to skvělé, ale je čas jít dál," pousmál se.