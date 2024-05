Zazpívat si hymnu je něco neuvěřitelného, rozplýval se Zacha. A oslavy mohly začít

Jásat začali už 19 vteřin před koncem finále, když tři Češi dostrkali do švýcarské branky druhý gól. Sjeli se u své střídačky, drželi se kolem ramen a skákali. Už věděli, že jim nikdo a nic nemůže titul mistrů světa sebrat. Hokejová reprezentace po 39 letech vystoupala na domácím ledě na vrchol.

Ještě chvíli pak trvalo, než mohl moderátor v O2 areně Libor Bouček do mikrofonu zakřičet: "Dámy a pánové, ta nejkrásnější věta je tu: Česko se stává mistrem světa!" Hráči se sjeli do chumlu do levého rohu kluziště vedle branky, kterou ve finále bezchybně hájil Lukáš Dostál. Pak si rychle nasadili na hlavy bílé čepice, objímali se ve dvojicích, trojicích...

David Pastrňák převzal cenu pro nejlepšího hráče finále od legendárního Jaromíra Jágra. Když Češi čekali na zlaté medaile, z tribun burácelo: "Hoši, děkujem!" Vítězové se na modré čáře chytili kolem ramen, při hymně je doprovázela celá hala. "Zazpívat si s klukama hymnu v posledním zápase sezony je něco neuvěřitelného," byl naměkko Pavel Zacha.

Jako jeden z prvních převzal zlatou medaili obránce Jakub Krejčík se spravovaným nosem, zlomeným v semifinále se Švédy. Došel si pro ni i obránce Jan Ščotka, který z celého turnaje odehrál jen 250 vteřin ve finále. "Byl jsem před zápasem obrovsky nervózní," přiznal pak náhradník, jenž na poslední chvíli zaskočil za distancovaného Jana Ruttu, díky jehož faulu se vlastně stal mistrem světa.

Pak předseda Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif vyzval českého kapitána Romana Červenka, aby si přijel převzít pohár pro šampiony. Ty vzápětí zaplavil tak hustý déšť zlatých konfet, že za ním nebyli vidět. Kapitán s trofejí objel oblouk kolem tribun, následovali jej další. I útočník Jakub Flek, který před play off ulehl do postele s horečkami, a teď přišel na ceremoniál.

Ondřej Kaše jezdil po ledě s blonďatou dcerkou, hráčům se nechtělo z ledu, užívali si tu euforii před plnými ochozy, fotili se s pohárem. Michal Kempný se těšil s malým synkem. "Odehrává se ve mně všechno. Mám v sobě strašně moc pocitů, pořád mi nedochází, co jsme tady vytvořili, dokázali. Jsem na tenhle tým velmi hrdý," povídal.

Mezitím převzal roli dirigenta oslav David Pastrňák, roztleskával tribuny, kmitáním rukama nahoru a dolů ponoukal fanoušky k vlnám. Velká noc šampionů právě začínala. "Na tohle nikdy v životě nezapomenu," prohodil gólman Lukáš Dostál. To z českého týmu patrně nikdo…