Každý si takovou sezonou projde, snad to bylo naposledy, říká Kubalík o ročníku v Ottawě

Hokejový útočník Dominik Kubalík (28) se sezonou v NHL tak trochu protrápil. Z hlediska výkonů Ottawy i těch osobních. Senators zůstali daleko za postupem do play off, sám dal pouze 11 gólů v 74 zápasech. Dobře ví, že to je na kanonýra jeho formátu málo. Jak ale uvedl v rozhovoru s novináři, věří, že s návratem do národního týmu přijde procitnutí a naváže na loňské mistrovství světa v Tampere a Rize, kde zářil.

"Hrozně jsem se těšil, až se připojím. Jak skončila sezona, tak hned byly myšlenky na to, abych tady mohl být. Trochu mě jen mrzelo, že jsem se nemohl připojit dřív," uvedl Kubalík.

Za sezonou v Ottawě se mu neohlíželo snadno. Byla pro něho střelecky nejchudší za dosavadní kariéru v NHL. "Není moc o čem mluvit. Nebylo to samozřejmě ono. Těžko se to hodnotí. Nechci to úplně hodit za hlavu, protože si ze všeho chci něco vzít. Nějaká pozitiva byla, ale nebylo jich mnoho. Takže doufám, že je to za mnou a navážu na to, co bylo minulý rok," řekl Kubalík.

Po výměně z Detroitu přitom začínal s čistým stolem, těšil ho přesun do týmu, který měl pokračovat ve vzestupu. "Nicméně jsme to nepotvrdili a vedení nebylo spokojené. Na druhou stranu, když jsem sledoval, jak se daří Detroitu, tak to trochu zamrzelo. Snažil jsem to brát tak, jak to je a pracovat každý den, abych se zvedl. Náladu mi vylepšovala moje paní, která tam se mnou byla. Jsou i jiné věci než hokej. Když se nedaří, tak je člověk rád, že tam není sám."

Příprava přitom proběhla dobře. "Dařilo se mi, tam problém nebyl. Když ale začala sezona, tak jsem najednou nehrál tak, jak jsem byl předtím zvyklý. Nepodával jsem takové výkony, abych si řekl o místo na přesilovce, kde bych chtěl být a kde jsem nakonec nebyl celou sezonu," připustil sebekriticky.

"Při hře pět na pět se nám nedařilo celkově. Spadl jsem do toho a protrápil jsem se tím. Na pár zápasů to bylo fajn, byla spousta mítinků s trenéry, byly zápasy, které byly dobré, tak jak jsem si představoval. Každý si asi takovou sezonou projde. Jen doufám, že to bylo naposled," přál si Kubalík.

Před rokem byl nejlepším střelcem

Před rokem byl s osmi brankami z osmi zápasů nejlepším střelcem MS, s 12 body skončil navíc druhý v produktivitě. "Bylo by fajn na to navázat, ale pro mě bude nejdůležitější, když se nám bude dařit a budeme vyhrávat. Budu moc rád, když k tomu pomůžu. Teď je ale před námi teprve generálka na posledních pár zápasů, abychom to vyladili. A připravili se," zdůraznil Kubalík.

Zároveň dobře vnímá, že své místo v týmu si musí nejprve obhájit dobrými výkony. "Pro každého to je sen, o kterém tady půlka z nás ani neuvažovala. Já jsem měl to štěstí, že jsem se byl podívat na posledním mistrovství v Praze a atmosféra byla parádní. Kdyby to vyšlo, bylo by to úžasné. Jdu se o to poprat, chci si to místo vybojovat," řekl Kubalík.

Věří ve střelecké procitnutí. "Samozřejmě - kdybych si nevěřil, tak bych tady ani nebyl. Když člověk přijede na nároďák, tak je to úplně něco jiného než v klubu. Pamatuji si, že když jsem hrál v Evropě, tak se taky ne vždy dařilo. Jsou tady jiní hráči, česká kabina a lepší nálada. Všechno je jiné. Je to všechno nanovo a nemusím před sebou tlačit kámen z klubu," uvedl Kubalík.

Může hrát navíc částečně také o svou budoucnost. V Ottawě mu končí smlouva, může být volným hráčem. "Bavit se o novém kontraktu nebyl prostor, ani to teď neřeším. Buď v létě něco bude, nebo ne. Byl bych samozřejmě rád, kdybych v NHL nějakou šanci dostal. Když člověk jednou odejde, tak je konec. Já budu rád, když šance přijde. Je to ale strašně daleko, teď jsem tady a chci být připravený na turnaj," prohlásil osmadvacetiletý útočník.

Na poslední domácí šampionát v roce 2015 má jen hezké vzpomínky. "Jako fanoušek, patnáctá řada. Namalované tváře, všechno bylo... Přál jsem si být na ledě, teď je to blízko, udělám všechno, abych si to zkusil," uvedl Kubalík. A dobře ví, že Praha je velké lákadlo i pro ostatní týmy. "Od nás sem jede čtyři pět kluků. Ptali se, kde si dají pivo, Tak jsem jim řekl, že všude," smál se Kubalík.

Čas po návratu mu zabrala hlavně příprava na novou životní roli. S manželkou Klárou očekávají narození potomka. "Staral jsem se o pokojík, všechno jsme připravovali. Viděli jsme taky známé, rodinu. A role tatínka? Snažím se, ale jestli jsem ready, to nevím," řekl Kubalík.