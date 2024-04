Mrázek si do reprezentace přinesl sebevědomí. Užívám si hokej, jako už dlouho ne, řekl

Brankář Chicaga Petr Mrázek (32) se poprvé od mistrovství světa v Paříži 2017 vrátil do národního týmu a na domácí světový šampionát se nesmírně těší. V rozhovoru s novináři na úterním srazu v Brně si jeden z 10 hráčů z NHL v kádru kouče Radima Rulíka pochvaloval, že prožil po dlouhé době ročník bez zranění a vývoj sezony mu dodal velké sebevědomí a obrovskou chuť.

"Sezona byla podle představ, takže jsem se hodně těšil na to, že ještě může pokračovat," řekl Mrázek, jenž MS v Praze bere jako nebývalou akci. "Je to unikátní věc pro fanoušky a samozřejmě pro nás a pro naše rodiny. My se budeme samozřejmě snažit z toho vytěžit co nejvíc a nesmíme si připouštět tlak. Musíme prostě jít a hrát to, co umíme. Všechny tyhle tlaky médií musíme hodit stranou a soustředit se jen na nás."

Na šampionát se vydá spolu s dalšími dvěma gólmany z NHL, Karlem Vejmelkou z Arizony a Lukášem Dostálem z Anaheimu. "Konkurence je hodně důležitá, speciálně u brankářů. Všichni se těšíme na to, že si to užijeme a uděláme si mezi sebou pohodu, aby to fungovalo a šlapalo. Gólmani musí být připravení na každý zápas, kdokoliv tam skočí do brány, tak od těch dvou víme, že bude vždycky podpora," podotkl.

S trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem se sešel v týmu v roce 2016 na Světovém poháru v Torontu a těší se na spolupráci v jeho nové roli. "Ondra byl za námi v Chicagu, viděl se i s Karlem a s Dostym. Probírali jsme, jaké scénáře tam můžu být. Dneska jsme tady první den, zatím jsme vůbec nic neřešili a necháme to na nich, jak to všechno bude," podotkl Mrázek.

"Ondra byl v téhle pozici několikrát, chytal dlouho v NHL, byl několikrát v reprezentaci, takže my se vůbec nebojíme o to, že by v tom byl nějaký zádrhel nebo špatná komunikace. Sám moc dobře ví, co potřebujeme, a v těchto věcech to bude úplně v pohodě."

V základní části odchytal 56 utkání, což bylo jeho maximum za 12 sezon v NHL. "Já jsem si letos užíval hokej, co nepamatuju za hodně dlouhou dobu. Jak jsem vždycky říkal, základ byl být zdravý a letos mi to vyšlo na jedničku, tak doufám, že další tři čtyři týdny to tak zůstane," přál si gólman, jenž měl v minulých sezonách na zranění smůlu.

Pomohla mu letní příprava, kterou absolvoval bez omezení. "Měl jsem ji po třech čtyřech letech kompletní. Loni jsme vypadli s Chicagem brzy, mohl jsem si dát měsíc a půl volno a potom na to šlápnout tři měsíce. Posilovna a fyzio, potom rutinní věci jako masáže. Začal jsem tím létem a potom se všechno tak nabalilo, že zdraví drželo a neměl jsem ani jeden problém. S třísly, se zády, prostě s ničím," pochvaloval si.

V lednu podepsal novou dvouletou smlouvu. "Byl jsem rád, že jsem měl v lednu vyřešeno a můžu se soustředit jak na mistrovství světa, tak na další dva roky. Věřím, že Chicago půjde nahoru za další dva roky, a potom uvidíme. Bude mi čtyřiatřicet a věřím, že ještě můžu být v Chicagu součástí něčeho speciálního," prohlásil.

Věří, že tým okolo loňské jedničky draftu Connora Bedarda vystoupá ze současného předposledního místa ligy. "Letos jsme měli mladší tým než loni. Věřím, že zkušenosti mladým klukům pomůžou, myslím si, že příští rok bude v týmu hodně nových jmen, že se to celkem pročistí. Podepíšou se noví hráči. Chicago má hodně výběrů na draftu, takže si myslím, že se bude i trejdovat a postaví se to na to, jak bylo Chicago zvyklé," doplnil.

Nejbližší program národního mužstva. Livesport

Na spoluhráče z Blackhawks se může těšit i na šampionátu. Účast přislíbil Bedard, v týmu USA jsou obránci Seth Jones či Alex Vlasic a ve švýcarském výběru útočník Philipp Kurashev. "Seth Jones něco říkal, že nám dá gól, jestli s nimi budeme hrát ve čtvrtfinále nebo kdekoliv. Nějaké sázky tam asi proběhnou, ale vyplyne to ze hry a jako gólman se nemůžu dívat, kdo je na ledě a kdo střílí, musím být pořád soustředěný," prohlásil Mrázek.

O Praze ani nemusel parťákům z klubu vyprávět. "Hodně kluků už v Praze bylo. Seth Jones i ostatní. Foligno sice nejede, ale byl v Praze a říkal všem klukům, jak si to užíval a jak je Praha skvělá. Seth Jones říkal trošku nějaké věci na Ostravu, ale já jsem se mu to snažil trošku vyvrátit. Ale jo, bude to fajn, že je tady uvidím. Určitě s nimi po mistrovství někam zajdeme," dodal rodák z Ostravy.