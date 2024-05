Hrát na domácím MS je sen každého hráče, říká Palát a mrzí ho špatná sezona s Devils

Ondřej Palát (33) neprožil s New Jersey v NHL sezonu, která by vybízela ke spokojenosti. Zatímco loni - na konci jeho prvního ročníku s Devils po příchodu z Tampy Bay - se klub z Newarku prodral do druhého kola play off, tentokrát zaostal za poslední postupovou pozicí Východní konference o deset bodů. Palát věří, že si sezonu prodlouží účastí na mistrovství světa. Řekl to novinářům v Brně.

Devils pomýšleli i s ohledem na minulou sezonu rozhodně výše než na předposlední místo Metropolitní divize a součet 81 bodů z 82 zápasů. Po obstojném vstupu do sezony však od přelomu roku pouze klopýtali a předčasný konec už po dlouhodobé fázi nedokázali odvrátit.

"Nebyla to dobrá sezona... Určitě jsme to hodnotili negativně. Je to škoda. Je to mladý tým a i takové sezony po té předchozí úspěšné musely přijít, že se nedostaneme do play off. Určitě je to neúspěch, ale těšíme se zase na další sezonu," řekl Palát.

Je potřeba lépe bránit

Jeho tým si připsal o 31 bodů méně než loni. Prožil tak na vlastní kůži tvrzení o tom, že každá sezona je úplně jiná. "Minulý rok to bylo super, čekali jsme, že teď to zase posuneme o něco dál. Každou sezonu chcete do play off, ale i tehdy s Tampou Bay se nám stalo, že jsme jednou do play off nepostoupili," připomněl vítěz Stanley Cupu s Lightning z let 2020 a 2021.

Věří, že Devils se poučí. "Je třeba se na to podívat. Musíme hrát více z obrany, celkově lépe bránit. A platí to i třeba pro Jacka Hughese. Nemůžeme jen dávat góly a vykašlat se na obranu. I kdybychom měli v bráně Vasilevského, tak by nás nezachránil. Musíme se zaměřit na věci, které nám nešly, příště snad budeme lepší," přál si Palát.

Palát letos nastřádal 31 bodů. Livesport

Devils hráli naposledy před dvěma týdny. Rodák z Frýdku-Místku pak nějakou dobu pobýval ještě v New Jersey. "Zůstali jsme týden s rodinkou, já jsem trénoval s Tomášem Noskem a naším kondičákem. Byli jsme na ledě, abychom neztratili kondičku," připomněl Palát.

Z reprezentační pozvánky měl radost. "Je to sen každého hráče hrát na domácím mistrovství světa, takže by to bylo určitě super, kdybych si tam mohl zahrát. A že je tady konkurence? Konkurence je zdravá, každý maká a bojuje o místo, na tom nevidím nic špatného. Je to dobře. Jsme tady, budeme makat, doufám, že se do konečné nominace dostanu," věřil Palát.

V národním týmu po pěti letech

Těšil se i na češtinu v kabině. A na kamarády. "Gudy (Radko Gudas), Rutič (Jan Rutta), Mráza (Petr Mrázek), to jsou kluci, které znám prakticky od dětství, je super, že jsme tady spolu. Těším se, až poznám i všechny ty, které jsem doteď neznal," uvedl Palát.

V dresu národního týmu hrál naposledy na MS v Bratislavě 2019. Zúčastnil se také olympijských her či Světového poháru. "V Soči na olympiádě jsem byl hodně mladý, byly tam české legendy, moc jsem si to užíval. To samé i na Světovém poháru. V Bratislavě na MS to byl povedený turnaj, jen škoda, že jsme nevyhráli nad Rusama zápas o bronz. Ty vzpomínky jsou super," připomněl Palát.

Při posledním MS v Česku byl v roce 2015 fanouškem u televize. "Bylo to super a celá republika tím žila. Osobně jsem nebyl, ale byl jsem na šampionátu v roce 2004 v Ostravě na jednom utkání Slováků, byl to velký zážitek," podotkl Palát.

Očekává náročný a kvalitní turnaj. "Něco jsem zaregistroval, že třeba Amerika a Kanada přivezou silnější týmy, než tomu bylo v minulosti. Ale i ostatní týmy budou silné: Švýcarsko, Švédsko, Finsko... Bude to nabité," předpověděl Palát. Bude prý potřebovat hodně vstupenek. "Zatím to neřeším, ale mám kamarády, rodiny, co by se rádi přijeli podívat. Je dobré, že se hraje dost zápasů ve skupině, tak se to nějak rozdělí," řekl Palát.