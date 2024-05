Spolupráce s Mrázkem a Dostálem? Myslím si, že to bude fungovat, říká Vejmelka před MS

Brankář Karel Vejmelka (27) má za sebou třetí sezonu v NHL v dresu Arizony a stejně jako ty předchozí ji zakončí startem na mistrovství světa. Tentokrát ho ale čeká výjimečné léto. Světový šampionát si poprvé prožije v domácím prostředí v Praze a v Severní Americe jej čeká stěhování, protože celý klub Coyotes se přesune do Utahu. Do nového prostředí se odchovanec Třebíče těší, ale v současné době se soustředí jen na úspěch na mistrovství světa, kde vytvoří brankářskou trojici s kolegy z NHL Petrem Mrázkem a Lukášem Dostálem.

Šampionát v Praze je pro všechny velké lákadlo. "Myslím si, že o motivaci máme postaráno, a těšíme se jak já, tak všichni ostatní. Jsme rádi, že tady můžeme být takhle (všichni tři brankáři z NHL). Konkurence to samozřejmě je, ale zároveň musíme být parťáci a pomáhat si navzájem. Být takový malý tým v tom velkém a podporovat jeden druhého. Tak to vnímáme a rozhodně si myslím, že to bude fungovat, protože se známe všichni moc dobře a nemám obavy, že by byl nějaký problém," řekl Vejmelka novinářům.

Trenér brankářů Ondřej Pavelec má v plánu před mistrovstvím světa jasně rozdělit role jedničky, dvojky a trojky, ale nic dopředu před generálkou na Českých hrách (Betano Hockey Games) v Brně neprozradil. "Uvidíme, co čekat, ale samozřejmě tak nějak jsme se taky dozvěděli, že role by měly být jasné dopředu. Ale zatím nemáme žádné informace," podotkl Vejmelka.

Vejmelkovy statistiky v sezoně 2023/24. Livesport

Po 52 zápasech z premiérové sezony 2021/22 a padesáti z té následující odchytal v tomto ročníku 38 utkání a o trošku více prostoru dostával Connor Ingram. "Já myslím, že ani předešlé roky to nebylo tak, že bych měl něco jistého, ale sezona se nějak vyvíjela. On měl formu, chytal výborně a já jsem si zase musel počkat na nějakou jeho slabší chvilku. A myslím, že se to postupem toho roku vyvíjelo, že jsme se střídali víc a víc. Nakonec to bylo tak, že jsme se konec sezony střídali. V podstatě z toho mám dobrý pocit. Myslím si, že závěr sezony byl určitě dobrý. Doufám, že to tak bude pokračovat," prohlásil Vejmelka.

Dobrý pocit z nové adresy

Do Utahu se těší. Arizona dokončila druhou sezonu v hale pro 5000 diváků v kampusu Arizona State University ve městě Tempe. Před dvěma týdny Rada guvernérů NHL schválila prodej Coyotes a jejich přesun do Salt Lake City. Od dosavadního vlastníka Alexe Meruela koupí klub za 1,2 miliardy dolarů Ryan Smith, majitel basketbalového týmu NBA Utah Jazz, s nímž se hokejisté budou střídat v hale Delta Center pro více než 17 tisíc diváků.

Vejmelka se do nového prostředí těší. "Už jsem měl možnost to tam poznat a nějakým způsobem zjistit, co a jak, takže mám z toho hodně dobrý pocit. Viděli jsme zázemí, halu a část města. Možnosti nějakého bydlení a v podstatě centrum. Nebylo toho času zase tolik, ale poznali jsme hlavně halu a zázemí kolem, to pro nás bylo nejdůležitější. Vypadá to tak, že je tam skvělý majitel, který o to měl dlouhodobě zájem. Má víceméně touhu hned od začátku vybudovat silný tým, takže si myslím, že bude rozhodně se na co dívat," prohlásil Vejmelka.

Věří, že se mužstvo poskládá s nadějnými hráči, kteří v kádru působili, a bude v budoucnu útočit na play off. "Talent je tam obrovský, to víme. Přeci jen se tam ale trošku odráží to, že máme hodně mladý tým a pořád kluci zkušenosti sbírají. Proto ta sezona není tak stabilní, jak bychom si představovali, ale myslím si, že závěr jsme měli silný a bylo vidět, že potenciál tam rozhodně je a máme na čem stavět. Jsem zvědavý, jak se ta nová generace, co se tam buduje, bude vyvíjet dál," podotkl Vejmelka, který se bude stěhovat v létě.

Po přesunu z pouště do hor bude muset obměnit například i šatník. "Budu muset asi něco přikoupit. Je to zase poznávání nové místa a těším se na to. Je to v horách, takže pro nás to bude velká změna. Ale zároveň si myslím, že to bude i výhoda, protože budeme přeci jen trošku výš. Je to vždycky lepší, když se hraje ve vyšší nadmořské výšce. V tom bych viděl další pozitivum," doplnil Vejmelka.