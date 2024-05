Nečas na MS? Ve hře je divoký rozjezd s Kanadou i hurá akce před čtvrtfinále

Zatímco se zrak českých fanoušků před nadcházejícím MS dosud upíral téměř výhradně na Davida Pastrňáka (27) či Tomáše Hertla (30), začala se v zámoří rýsovat jiná a nejspíš i pravděpodobnější možnost výrazného posílení pro domácí šampionát. Carolina totiž ve čtvrtfinále play off NHL prohrává s NY Rangers 2:3 na zápasy a Martin Nečas (25), jenž posbíral v 84 zápasech této sezony 59 kanadských bodů (26+33), by tak mohl být pro národní tým teoreticky volný už před utkáním s Kanadou.

Hurricanes (4:1 s NY Islanders) i Rangers (4:0 s Washingtonem) zvládli první kolo play off velmi rychle a jejich vzájemné měření tak začalo o dva dny dříve než to mezi Bostonem a Floridou. Šestý zápas série, v níž vedou vítězové základní části NHL 3:1, je tudíž na programu už 16. května. Jaké varianty, které by mohly Nečase "přihrát" do Prahy, jsou ve hře?

Program českých hokejistů na MS 2024. Livesport

Varianta 2:4

Datum: 17. května

Na MS: Po zápasech s Finskem, Norskem, Švýcarskem , Dánskem, Rakouskem a Velkou Británií (18. května).

V případě, že se Rangers budou radovat po šesti utkáních,šance na Nečasovu případnou účast na MS stále existuje. Třetí nejproduktivnější Čech základní části aktuálního ročníku NHL by stihl poslední zápas ve skupině proti Kanadě. Útočník, jenž kroutí v zámoří už šestou sezonu, by se musel rychle adaptovat na evropské kluziště.

Varianta 3:4

Datum: 19. května

Na MS: Těsně před posledním zápasem ve skupině s Kanadou (21. května).

Krajní varianta počítá se sedmi zápasy a postupem Rangers. Forvard Hurricanes by musel rychle podstoupit výstupní zdravotní prohlídku a co nejrychleji nasednout na letadlo směr Praha, aby stihl 21. května od 16:20 duel s Kanadou. Adaptace na širší ledovou plochu, nové prostředí, tým i trenérský štáb? Na to by tařka nezbyl čas.