ANALÝZA: Jak by měla vypadat česká ideální sestava pro úvod šampionátu podle dat?

Často je to úkol na celou základní skupinu turnaje. Hledání optimální sestavy hokejové reprezentace je zkoušením vazeb mezi jednotlivými hráči, někdy i mezi těmi, kteří spolu třeba nikdy předtím nenastupovali. Večerní zápas s Finskem je začátkem procesu, jenž by měl dát trenérům informaci o tom, kdo si spolu sedí a kdo ne. Livesport Zprávy se pomocí dat (především) z nedávného turnaje EHT v Brně pokusily najít fungující formace už nyní.

Obrana

Je celkem jasné, že v prvním páru bude Radko Gudas, jenže koho k němu na levou stranu? Ze zadáků, kteří jsou na soupisce, nastupoval s Kempným a s Hájkem. S prvním z nich nepustil Finy při hře pět na pět ani do jedné šance. S Hájkem zase dovolili soupeři méně střeleckých příležitostí, nicméně ofenzivní čísla měl tým lepší, když hrál Gudas s Kempným. Velmi dobře se pak společně prezentovali Ščotka s Kundrátkem. Se Ščotkou na ledě měli Češi navrch ve střelách (+10) i šancích (+7). Bek Komety přesto zatím skončil mimo soupisku.

Zato Krejčíkovi se Špačkem se vedle sebe v posledním zápase nedařilo. Zvlášť s Krejčíkem na ledě dovolil národní tým soupeři o čtyři šance víc, než si sám vytvořil. Špaček po rozdělení dvojice zaznamenal lepší čísla, mohl by tak třeba nastupovat s Hájkem. Zůstávají Rutta s Krejčíkem, kteří byli v Brně statisticky nejpřehrávanějšími obránci z aktuálního výběru, tudíž dává smysl je rozdělit.

Jejich zařazení k lepším zadákům Gudasovi a Kempnému na posledním tréninku je příslibem progresu. Ideální podle dat by bylo nerozpojovat Kundrátka se Ščotkou, ovšem jestli trenéři vidí Hájka jako lepšího hráče než Ščotku, i to je varianta. Podporují ji i statistiky ze základní části extraligy. Oba původní parťáci ovšem odehráli turnaj v Brně velmi solidně a patřili k obráncům, s nimiž na ledě bylo mužstvo lepší.

Jak tým trénoval: Gudas – Krejčík, Rutta – Kempný, Kundrátek – Hájek, Špaček – Ščotka.

Útok

V první formaci se během posledního turnaje odehrály zásadní změny a její původní první centr Tomáš Nosek na turnaji nakonec není. Celkem jasně se tak elitním centrem stal Sedlák s křídly Červenkou a Kašem. Tento útok spolu ještě nehrál delší časový úsek, proto bude zajímavé sledovat, jak si povede.

Rozdělil se tedy fungující tandem Červenka, Kubalík z loňského MS. V tomto útoku by spíš měl být střelcem český kapitán, obě křídla se v Brně dostávala víc sama do šancí, než jich připravila (Červenka čtyři, Kaše tři). Servis by tak měl obstarávat hlavně Sedlák.

Zajímavé by také ovšem bylo prohození Paláta s Červenkou. Kaše si s Palátem ve formaci rozuměl a hlavně v oslabení dělali svou dynamikou soupeřům problémy. Ve formaci se Sedlákem by se jednalo o velmi zajímavou variantu a možná nejlepší možnou formaci nebezpečnou hlavně z rychlých útoků. Červenka by pak mohl navázat na spolupráci s Kubalíkem, k nim se hodí Tomášek nebo třeba Kovařčík, který měl individuální podíl na nejvíc českých šancích v Brně (do pěti se dostal a jednu připravil), k tomu byl schopen často úspěšně získávat útočné pásmo. Forvard Jukuritu však trochu překvapivě zůstal zatím mimo soupisku.

První dvě lajny jsou tak vesměs jasné. A to i po příjezdu Kämpfa, u nějž nelze příliš očekávat, že by se dostal na pozici prvního nebo druhého centra. Posila z Toronta by měla mít určitě své pevné místo ve třetí lajně, a to vedle Voženílka se Stránským. Ten patřil na víkendovém turnaji k nejčastějším střelcům při hře pět na pět (šest pokusů), jenže v koncovce se v národním týmu trápí. V posledních 10 utkáních za něj se trefil jen jednou. Je však schopný se úspěšně dostávat do soupeřovy třetiny.

Voženílek je platný hlavně ve chvílích, kdy tým potřebuje soupeře připravit o puk. Od celé lajny lze čekat hlavně tvrdou práci, nicméně právě třinecký pracant už několikrát ukázal, že z jeho úsilí mohou plynout i velké šance. Čtvrtá řada zase ke dřině přidává dravost, rychlá křídla Flek s Beránkem mohou dělat soupeři svými brejky notné problémy.

Zajímavou variantou by bylo jejich spojení s Kovařčíkem, který vypadá velmi dobře a mohl by zapadnout snad všude. Zároveň on a Flek už jsou na sebe celkem zvyklí, proti Finsku si celá jejich lajna připsala velké množství šancí. Pokud by se měl trenér rozhodnout mezi Kovařčíkem a Kondelíkem, měl by podle dat vybrat určitě nebezpečného Kovařčíka. Další možností by bylo jeho přesunutí na křídlo, to se ovšem nezdá jako pravděpodobné.

Jak tým trénoval: Kaše – Sedlák – Červenka, Kubalík – Tomášek – Palát, Stránský – Kämpf – Voženílek, Flek – Kondelík – Beránek.

Přesilovky

Velké téma každého turnaje. Na tomto šampionátu je na čem stavět. Kubalík, který vládl přesilovkám minulý rok, je ve výběru znovu, jeho dvorní nahravač Červenka zrovna tak. Češi hráli početní výhody s jediným obráncem, jejich formace by na základě brněnského turnaje mohly vypadat takto: Kempný – Kubalík, Palát, Tomášek – Sedlák; Kundrátek – Červenka, Kaše, Stránský – Voženílek.

Ve hře by mohla být i zajímavější varianta, pokud by se Palát přesunul na levý kruh místo Tomáška a mezi kruhy by operoval Kaše. Tím by se víc využily Palátovy kreativní schopnosti. Další možností do druhé formace může být zapojení Kondelíka, který ukazoval velmi zajímavé věci před brankou. Nejspíš by nahradil Voženílka nebo Stránského, a pokud by něco nefungovalo, mohlo by jít o oživení.

Jestli budou přesilovkové pětky složené takto, lze očekávat největší nebezpečí znovu od Kubalíka, jemuž budou nabíjet hlavně Kempný s Tomáškem. Na jeho pozici má hodně zkušeností z NHL i Palát. Ve druhé formaci by pak hrozil Červenka, v nedělním zápase se Švýcarskem měl pár zajímavých pozic i Kaše ze svého prostoru právě po kombinaci s Červenkou.

Reprezentace má formace už jasně dané z tréninků a lze čekat, že opravdu takto nastoupí. Nicméně lze najít i zajímavější složení pětek, lákavě podle dat vypadá například spojení Palát – Sedlák – Kaše. Kdo ví, třeba na něj dojde. Teprve ostré zápasy ukážou, jak to hráčům bude šlapat.