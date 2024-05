Pastrňák: Bostonu se MS nelíbilo. Kdyby se nehrálo v Česku, bylo by hrozně těžké pro mě přijet

Největší modla českých hokejových fanoušků pro světový šampionát už je v Praze. Útočník David Pastrňák (27) vystoupil po poledni z taxíku u hotelu Stages naproti O2 areně, kde bydlí během turnaje český tým. Se spoluhráčem z Bostonu Pavlem Zachou, ovšem zatím bez partnerky a dcerky. "Byly tam komplikace, rodinka si musela přebukovat letenky a dorazí později. Jinak jsem rád, že jsem tady," hlásil Pastrňák v dobré náladě.

Uvítáte, že do šampionátu vpadnete duelem na nejvyšším levelu proti obhájcům zlata z Kanady?

"Nemám s tím problém. Nicméně jeden trénink, pak se dostat do zápasového tempa, nebude to nic příjemného... Snad to zvládnu."

Je někdo z kanadské sestavy, na koho se obzvlášť těšíte?

"Ani nevím, kdo přesně za Kanadu hraje. (usmívá se) Viděl jsem, že jí to hodně bruslí. Hlavně půjde o první místo v tabulce, důležitý zápas."

Podle dnešního tréninku to vypadalo, že byste s Pavlem Zachou mohli dostat na levé křídlo Ondřeje Paláta…

"Takhle se vám to zdá, jo? (směje se) Samozřejmě Palič je velmi zkušený veterán v NHL, má dva Stanley Cupy. Měl jsem šanci s ním absolvovat pár zápasů na Světovém poháru (2016), je to bojovný hráč, super na to si ťuknout. S ním nebude problém to, že nejsme sehraní, protože je strašně chytrý. Zatím na šampionátu předvádí výborné výkony."

A co Roman Červenka, s nímž jste nastupoval na předloňském bronzovém šampionátu?

"Všichni víte, že mezi námi je souhra, nebylo by to nic nového. Víme, co od sebe očekávat. Celkově se ovšem snažím přizpůsobovat jakýmkoliv hráčům v lajně, přeci jen se jich za mou kariéru vedle mě protočilo hodně, nemám s tím problém. Jsou to příjemné problémy mít tady spoustu dobrých hokejistů."

Jak jste zatím na dálku sledoval šampionát?

"Pokaždé, když jsem si ho zapnul v televizi, byla neskutečná atmosféra. Sledoval jsem to nejdřív jedním okem, když jsme vypadli z play off, začal jsem samozřejmě víc. Celkově lidi hokej probudil, ukazuje se, že je tu na prvním místě a hrozně moc se těším, až nastoupím. Před rodinou, doma... V Česku jsem nehrál… ani nevím, kdy naposledy."

Jak vaše rozhodnutí nastoupit na šampionátu vzali v Bostonu?

"Neměli moc radost, nelíbilo se jim to. Přeci jen hokeje bylo hodně, hrál jsem spoustu minut… Na druhé straně jim musím poděkovat, že to chápali. Říkal jsem jim, že by bylo hrozně těžké pro mě přijet, kdyby to nebylo v Česku."

Po oznámení, že reprezentaci v Praze posílíte, vyletěla očekávání fanoušků nahoru. Jak vnímáte tuhle část vaší role?

"Musíme se soustředit hlavně na přítomnost, nemůžeme se dívat moc daleko před sebe. Zítra je před námi zápas s Kanadou, první místo v tabulce může být naše, když ji porazíme. Je třeba zůstat v daném momentu. Teď myslet na čtvrtfinále je podle mě hloupost, nesmíme to vnímat."

Měl jste hned jasno, že na šampionát pojedete, nebo jste chviličku váhal?

"Někdy jsou komplikace nebo nevíte, jestli budete mít šanci přijet. Určitě bylo hodně otazníků, které musely být vyřešeny, abych sem mohl."

Jak jste na tom po zdravotní stránce po dvou sériích play off?

"Teď bych to nechtěl řešit, můžeme se o tom pobavit po mistrovství. (usmívá se) Nicméně kdybych se necítil na to, že můžu týmu pomoct, nebyl bych tady."