Bylo to pro mě těžší než play off v NHL, řekl Nečas po vítězném debutu s Británií

Při oznamování sestavy českých hokejistů pro zápas s Velkou Británií (4:1) vyvolalo jeho jméno burácející ryk tribun. Daleko silnější než u zbývajících parťáků. Martin Nečas (25) si po poledním příletu z Ameriky vychutnal večer téhož dne premiéru na mistrovství světa v Praze a fanoušci jeho oddanost a nasazení ocenili.

Útočník Caroliny okamžitě ukázal, čím tým může obohatit. Druhá formace, do níž se postavil vedle Ondřeje Paláta a Davida Tomáška, získala díky němu drajv, z Nečase sršela energie i forma, kterou si přenesl z bojů o Stanley Cup, v nichž v 11 zápasech nasbíral devět bodů. "Přitom ten zápas pro mě byl z individuálního pohledu těžší než to play off. Cestování, k tomu jiný typ hokeje… Než si na to zvyknu, potrvá to. Další zápas už to bude lepší, musím se vyspat a zregenerovat. A proti Kanadě to rozjedeme," vyhlásil.

Spánku totiž příliš nedal. "Kdyby se šampionát hrál v jiné zemi, tak rychle neletím. Jenže hrát na mistrovství Česku se vám stane tak jednou za kariéru. Těším se do postele, abych to dospal. Teď bych usnul na lusknutí prstu, protože za poslední dva dny jsem spal nějaké tři, čtyři hodiny," prozradil. Přitom to nebylo vůbec patrné. V zápase byl hodně aktivní, na britskou branku poslal sedm střel, společně s Lukášem Sedlákem tak měl největší počet pokusů ze všech.

Byl i blízko gólu, když se z levého křídla zbavil stahovačkou obránce, jenže britský gólman jeho nepříliš umístěnou střelu vyrazil nad sebe. "Nohy mi moc nejely, necítil jsem se moc dobře. Nebylo ale na co čekat, chtěl jsem jít hned hrát. Je lepší, abych se takhle cítil dneska než proti Kanadě a dál. Bylo dobré to rozjezdit, zvyknout si na styl hry," hodnotil.

Sestřih utkání Česko – Velká Británie. Livesport CZ + SK

Spoluhráči jej chválili. "Chtěl ze sebe dostat jetlag, je lepší se zpotit. Zvládl to výborně, čím déle tady bude, tím bude lepší," odhadoval kapitán Roman Červenka, který se podílel na všech čtyřech gólech v síti Velké Británie. "Vůbec si to nedokážu představit, muselo to pro něj (Nečase) být těžké utkání. Myslím, že bude pro tým velmi prospěšný," soudil obránce Jakub Krejčík.

A to nejen v útoku, ale i v obraně. Vždyť první akce, kterou na šampionátu zvládl, byla, když dojel ve středním pásmu soupeře a obral jej o puk. Pak se dokonce objevil při oslabení. "Rok jsem ho sice v Carolině nehrál, nicméně není problém. Budu rád, když budu moci pomoct se vším," řekl jasně.

Že je připraven obětovat cokoli, naznačil už při výběru čísla. Místo tradičního 88, jež obléká v Carolině, zvolil 98, s nímž nastupoval před šesti lety na šampionátu v Dánsku, na nějž jel ještě jako mladíček Komety Brno. "Tu 88 schovávám tady pro jednoho hráče. Kdyby dojel, má ji nachystanou. Pasta má přednost. Ještě aby ne, vždyť je to náš nejlepší hráč," uvedl Nečas na adresu Davida Pastrňáka, jenž společně s Pavlem Zachou může tým už v pondělí posílit.