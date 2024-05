Pastrňák je skvělý hráč, bude to výjimečná výzva ho bránit, řekl Tavares a ocenil fanoušky

Hokejisté Kanady si po výhře 3:2 nad Švýcarskem udrželi neporazitelnost na mistrovství světa v Praze a v úterý je čeká přímý souboj s českou reprezentací o první místo ve skupině A. Kapitán obhájců triumfu John Tavares (33) je ze šampionátu v Česku nadšený a těší se se svým týmem na duel s domácím výběrem. Plná O2 aréna a velká podpora švýcarských fanoušků byla podle olympijského šampiona z roku 2014 ze Soči i vítěze Světového poháru o dva roky později v Torontu dobrou přípravou.

"Bude to úžasné. Těšíme se na to. Dělá to turnaj výjimečným... Je to tady v Česku a v Praze skvělý turnaj. Fanoušci hodně podporují svůj tým a Češi hrají velmi dobře. Bylo to teď trochu podobné se švýcarskými fanoušky. Dali jejich týmu hodně energie, bylo tu ale i hodně Kanaďanů, takže jsme si to užili. Bude to podobné a asi ještě intenzivnější," řekl Tavares po utkání novinářům.

Za českou reprezentaci by mohli v úterý nastoupit i posily z Bostonu David Pastrňák s Pavlem Zachou. Právě s Bruins Toronto vypadlo v 1. kole play off. Tavares to jako odplatu brát nebude. "To vůbec," prohlásil zkušený útočník. Na Pastrňáka, který v prodloužení sedmého utkání série poslal jeho Maple Leafs na dovolenou, si budou Kanaďané dávat pozor. "Je to skvělý hráč, bude to výjimečná výzva ho bránit," podotkl Tavares.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Kanada (2:3). Livesport CZ + SK

Kanaďané zvládli se Švýcary souboj dosud neporažených celků. "Líbilo se mi, jak jsme bránili. Přesilovky nám vyšly. Binnington předvedl skvělé zákroky, což bylo klíčové. Brankáři nám dodávají velkou důvěru. Bojovali jsme, vyhrávali souboje, okolo naší branky jsme to čistili a nepouštěli je do šancí. A naše příležitosti jsme využili," uvedl Tavares.

Šampionát má podle něj vysokou úroveň. "Všechny zápasy jsou vyrovnané. Možná jsou nějací tradiční favorité pro lidi, ale všechny týmy tady hrají velmi dobrý hokej," řekl Tavares a vychutnává si atmosféru na zápasech, která je oproti NHL odlišná. "Je to jiné. Lidi vstávají, skáčou, styl fandění je jiný. Je to unikátní. Je to velká zábava to zažít a cítit tu energii, jakým evropští fanoušci podporují sport. Jak reagují na hru," dodal Tavares.