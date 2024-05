Přeletěl oceán, pozdravil pražskou babičku a utišil Čechy. A teď do postele, těšil se Fiala

První prohru hokejové reprezentaci na letošním mistrovství světa připravil… Čech. Tedy poloviční. Kevin Fiala (27) má sice stejné příjmení jako zdejší předseda vlády, nicméně českým rodičům se narodil ve Švýcarsku, které se už jako dorostenec rozhodl reprezentovat. V pondělí v noci pak vstřelil domácím dva góly a režíroval výhru 2:1 po samostatných nájezdech.

Když tu hrál na šampionátu před devíti lety, vykládal, jak mu pořád chutná víc české jídlo, knedlíky a omáčky, jak byl jeho idolem odjakživa Jaromír Jágr a jak obdivuje Romana Červenku. Když se oběma tehdy postavil, dal jediný gól svého týmu a pak uspěl i v nájezdech. Tehdy v Praze Švýcaři prohráli 1:2. Po devíti letech syn bývalého hráče Lugana a trenéra Jana Fialy stejný kousek zopakoval. Tentokrát s vítězným koncem pro výběr země helvétského kříže.

Přitom ani původně neměl na šampionátu startovat, s partnerkou očekávali každým dnem narození dcery. Jenže Masie-Mae se rozhodla přijít na svět dřív, než doktoři plánovali. "Chtěl bych moc poděkovat své manželce. Není samozřejmost, že jsem mohl přijet. Ví, jak je to pro mě důležité a přiměla mě k tomu, abych tu hrál," vyprávěl pak Fiala.

Nejproduktivnější švýcarský útočník v základní části NHL (73 bodů) před necelými dvěma týdny vypadl s Los Angeles z play off, v neděli byl u porodu své dcery, načež se co nejdřív sbalil a uháněl na letadlo. Měl to z Kalifornie z porodnice mnohem dál než Dominik Kubalík minulý pátek z Plzně. "Byla to dlouhá cesta, nicméně aspoň jsem se vyspal. To se mi posledních pár dní nepovedlo," usmál se Fiala, jehož v Ruzyni vyzvedla místo některého ze zástupců týmu jeho česká babička. "Vždycky ji rád vidím, těším se, že jí navštívím," usmál se.

Navzdory nabitému programu a nulovému tréninku strávil v zápase na ledě 23:05 minut, jasně nejvíc ze všech útočníků. A byl hodně vidět. Stal se prvním na turnaji, kdo ze hry překonal skvěle chytajícího českého gólmana Lukáše Dostála. Zaskočil ho střelou k bližší tyčce pod břevno. "Stínil mi tam Hischier. Nechal jsem to trochu odkryté, měl trošičku času. A to hráč NHL, jako je on, dokáže trefit. Takový gól bych měl mít," litoval Dostál.

Fialovy statistiky ze zápasu. Enetpulse

Fiala jej pak přelstil i při nájezdech. "Vím, že rád chodí pod vyrážečku, ale měl jsem smůlu, že kluk před ním (Andrighetto) tam mířil taky. Myslím, že jsem Kevinovi ukazoval, už tam chtěl jít, ale ve chvíli, kdy jsem se pohnul, šel na druhou stranu. Kdyby jel první, pod vyrážečku by střílel. Ale už to nechtěl riskovat a strhnul to na druhou stranu," popisoval strážce české klece.

Však si také Fiala svůj proměněný nájezd pořádně užil. Po gólu si ve ztichlé hale přiložil ruku k uchu na znamení, že neslyší žádnou odezvu domácích fanoušků. Drzé gesto muže s knírkem. "Vyplynulo to z okamžiku. Probíhala mnou spousta emocí, diváci fandili hodně hlasitě, což zbožňuju," vysvětloval pak.

Po trefě také myslel na malou dcerku. "Můj první zápas jako táta… Teď půjdu zavolat manželce, malé a pak konečně do postele, abych nabral energii. Na konci už jsem toho měl dost…"