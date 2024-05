Brankář Dostál si vyčítal gól od Fialy: Nechal jsem to trochu odkryté, ale měl bych to mít

Gólman české hokejové reprezentace Lukáš Dostál (23) si po prohraném utkání se Švýcarskem 1:2 po samostatných nájezdech vyčítal první inkasovaný gól z hole Kevina Fialy (27). V rozhovoru s novináři prohlásil, že by takové střely měl chytat. Se ziskem šesti bodů z úvodních tří zápasů je spokojený. Na výkony spoluhráčů je hrdý.

Zemi helvétského kříže poslal do vedení ve 14. minutě z přesilovky Fiala. Útočník s českými kořeny, který v pondělí na turnaji debutoval, si nikým neatakován sjel od hrazení až k brance a střelou z úhlu pod horní tyč, kde už nebylo moc prostoru, otevřel skóre.

"Jak mi tam stínil Hischier, tak jsem čekal, že si Kevin sjede na zadní tyčku. Nechal jsem to trochu odkryté. Kevin měl trošičku času, a když hráči NHL, jako je on, dáte trošku času, dokážou to trefit. Takový gól bych měl mít, ale stane se a určitě se na to s (trenérem brankářů) Ondrou Pavelcem podíváme," řekl Dostál.

Individuální statistiky Lukáše Dostála ze zápasu se Švýcarskem. Livesport

Útočník Los Angeles Fiala, jenž původně na šampionátu neměl hrát, ale díky dřívějšímu narození dcery na něj nakonec dorazil, se jako jeden ze dvou Švýcarů prosadil i v nájezdech, když zvolil zakončení bekhendem.

"Dal mi gól, tak to udělal dobře. Vím, že rád chodí pod vyrážečku, ale měl jsem smůlu, že kluk před ním (Andrighetto) tam šel taky. Myslím, že jsem Kevinovi ukazoval, už tam chtěl jít, ale ve chvíli, kdy jsem se pohnul, šel na druhou stranu. Kdyby jel první, tak by pod tu vyrážečku šel. Ale on už to nechtěl riskovat a strhnul to na druhou stranu," litoval Dostál, který na šampionátu odchytal druhý zápas.

Highlights Švýcarsko – Česko. Livesport

Pondělní duel byl podle něj podobný jako ten páteční s Finy, v němž čistým kontem přispěl k výhře 1:0 po nájezdech. "Soustředil jsem se po prvním gólu, abych už tu chybu neudělal. Myslím, že se mi to podařilo, chtěl jsem to týmu po té chybě vrátit. Bohužel to dnes nedopadlo. Můžeme být na sebe pyšní, co jsme na ledě dokázali. Podíváme se na video, co můžeme zlepšit. Jedeme dál," podotkl hráč Anaheimu.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka jsou v neúplné tabulce skupiny B čtvrtí. "Dnes bychom byli šťastnější, kdybychom vzali ten bod navíc, ale zase si myslím, že můžeme být rádi za šest bodů. Čekají nás ve skupině ještě čtyři zápasy. Měli jsme těžké soupeře, i proti Norům jsme to museli otáčet. Ale tohle už je minulost," konstatoval Dostál.

Těší ho, jak se prezentují jeho spoluhráči. "Zápas skončil 1:1 po základní části, ubránili jsme oslabení v prodloužení. Kluci odehráli výborný zápas a můžeme být na sebe pyšní, co jsme dnes ukázali. Jsme nastavení tak, že se chceme pořád zlepšovat. Musíme se podívat na to, co můžeme udělat lépe. Vidím, jak kluci makají, blokují střely. Jsem na kluky pyšný, co předvádějí, hrají výborně. Odhodlanost, srdce, bojovnost, to vše tam je. Jsme jako jeden celek a makáme dál," řekl Dostál.

Tlak pramenící z domácího šampionátu a pravidelně vyprodané O2 areny si nepřipouští. "Jsem zvyklý z NHL, před třemi čtyřmi lety bych byl nervóznější. Ale teď, jak člověk hraje před velkým publikem ve velkých halách, tak je tam taky tlak. Atmosféra je jinačí, fanoušci nejsou tak hluční, ale soustředím se vždycky na sebe a atmosféra mě nepolkne. Snažím se to užívat, protože fanoušci jsou domácí, ženou nás dopředu a není třeba se nervovat," mínil odchovanec brněnské Komety.