Prezident v kabině před zápasem štěstí nepřinesl. Národní tým nabudila až šarvátka

Téměř dvě třetiny zápasu se Švýcarskem se hokejová reprezentace trápila. Stejně jako v pátek proti Finsku ne a ne se prosadit. Nastartoval ji až moment, kdy dva hráči soupeře narušili prostor, který by měl patřit jen českému gólmanovi Lukáši Dostálovi. Ani tak to nestačilo, Česko utržilo na turnaji první prohru, když padlo až v nájezdech (1:2sn).

A to se přitom snažil přispět i prezident Petr Pavel. Když se před utkáním v kabině reprezentace zničehonic objevil v černém tričku a uhlazeným hlasem přál hodně štěstí, pro reprezentanty to byl neobyčejný zážitek. "Bylo to super, ne každému se poštěstí vidět prezidenta ze tří metrů. Bohužel to nevyšlo," pokrčil rameny útočník Matěj Stránský.

Národní tým totiž narazil na skvělou obranu, možná nejsilnějšího soupeře, s nímž se dosud na letošním mistrovství světa utkal. A dlouho a marně hledal cestu, kudy by se mu dostal na kobylku. "Hráli těsně u sebe, ve svém pásmu nás přečíslovali, my jsme ztráceli hodně puků tím, že jsme si je nahodili, oni si to přehráli a chodili do protiútoků," popsal Stránský.

Jakmile tuhle věc Češi upravili, trochu vysunuli obranu a nenechávali mezi sebou příliš velké mezery, obraz hry se změnil. A ještě víc je nastartovala událost z 36. minuty. To se Ondřej Beránek a Jan Rutta pustili do křížku se dvěma Švýcary. "Vlétli do gólmana. Každý hráč ho chce chránit, tak jsem si jednoho z nich vzal," komentoval Beránek svou potyčku s Philipem Kurashevem.

Sestřih Švýcarsko – Česko. Livesport CZ + SK

Střet útočníka Karlových Varů s forvardem Chicaga dopadl vcelku jasně pro domácího hráče, který Kurashevovi přetáhl dres přes hlavu. "Nakoplo to diváky i náš tým, chvíli potom jsme dali gól, takže super. Ovšem za bitku bych to úplně nepovažoval. Nechtěl jsem oslabit tým, proto jsem ho zbytečně nemlátil," vysvětloval.

Aby ne, Švýcaři mají nejlepší přesilovky na turnaji, národní tým měl kvůli nim před utkáním speciální mítink. A stejně jej soupeř zaskočil. Do své formace pro hru v početní výhodě totiž nasadil Kevina Fialu, který tým posílil pár hodin před zápasem a byl to právě on, kdo se trefil. Všechny na ledě přesvědčil o tom, že bude nahrávat a pak nečekaně vystřelil pod horní tyčku, když se Lukáš Dostál trochu odklonil jinam. "Trochu nás načapal, to se stane, zbylá oslabení jsme už odbránili výborně," vyzdvihl Stránský.

Statistiky utkání Enetpulse

A sám se postaral o to, že národní tým poprvé na šampionátu využil přesilovku. Až svou osmou. Zato bleskově. Z vyloučení soupeře stihlo uběhnout jen 12 vteřin. "Chtěli jsme to sehrát rychle, zakončit z první příležitosti, nic nevymýšlet. Budeme to takhle hrát dál, ještě na tom zapracujeme," vykládal Stránský.

Jako hráč Davosu měl proti Švýcarům zvláštní motivaci. "Vždycky ji proti nim mám. Nechci potom v sezoně poslouchat v šatně narážky. Nepovedlo se, ovšem turnaj ještě nekončí. Věřím, že když se potkáme příště, bude to od nás lepší výkon," dodal.