Prezident Pavel přijal na Pražském hradě mistry světa. Od šampionů dostal dres a hokejku

Prezident Petr Pavel (62) přijal na Pražském hradě české hokejisty, kteří v neděli získali zlaté medaile na domácím mistrovství světa. Poděkoval jim za bojovnost, kterou na turnaji předvedli. Od prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika (71) dostal Pavel zlatou medaili, od kapitána Romana Červenky (38) podepsaný dres českého týmu a od kanonýra Davida Pastrňáka (28) hokejku. Hokejisté přišli s medailemi i pohárem.

Čeští hokejisté se stali mistry světa po 14 letech a po 39 letech se jim to podařilo na domácím ledě. Ve finále v pražské O2 areně porazili Švýcarsko 2:0. Prezident Pavel jim poděkoval i v šatně bezprostředně po utkání.

"Jsem rád, že jste přijali moje pozvání na Hrad, já vám tím aspoň můžu oplatit pozvání do šatny. Samotný fakt, že jste prošli kolečkem oslav až k dnešku, svědčí o tom, že jste určitě odolné osobnosti. Možná těch posledních pár dní bylo těžších než samotný šampionát," uvedl Pavel.

Nechtěl už zdůrazňovat, jací jsou hokejisté "národní hrdinové a zlatí hoši." "Chtěl bych se vrátit k jedné věci, co jsem říkal v šatně. I když to asi nebylo vaším prvotním cílem, podařilo se vám zase dát národ dohromady. Někteří říkají, že to nebylo úplně mistrovství světa, protože tam nebyli Rusové. Já si myslím, že to není pravda," prohlásil Pavel.

"Nechci tady rozebírat otázky, jestli tam Rusové měli být, nebo neměli. Už vůbec ne ty politické. Ale určitě si všichni vzpomenete na poslední mistrovství v Praze, jak se zachovali ve finále s Kanadou. Už jenom za to je správně, že na tom mistrovství nebyli. Bylo to výrazně nesportovní chování a na mistrovství světa určitě nepatří," připomněl Pavel, jak sborná nezůstala na korunovaci šampionů v roce 2015 na ledě.

"Chtěl jsem poděkovat za inspiraci, kterou jste byli. Tak jako jsem já měl na zdi vyvěšené plakáty třeba pana Nedomanského, když jsem začínal s hokejem na Kladně. Další měli vzory ve vašich předchůdcích z Nagana. I vy budete vzory pro mnoho kluků a holek, kteří začínají s hokejem, ale i s jakýmkoliv jiným sportem. Ještě jednou velký dík za bojovnost, kterou jste u toho ukázali," řekl Pavel hokejistům.