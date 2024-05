MS v hokeji ONLINE, den třetí: Slovensko pod tlakem, alpské derby i pauza pro Čechy

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku v tuzemsku i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

Zápasy

Novinky

23:08 – Švýcaři se překvapivě natrápili s Rakouskem a výhru 6:5 zařídil až v poslední minutě Nico Hischier, který vítězným zásahem dokončil hattrick. A následná atmosféra před pražským stadionem byla famózní.

22:38 – Švédi porazili Polsko 5:1, po dvou utkáních mají plný počet šesti bodů a jsou v čele skupiny B. Dvěma góly a asistencí se na výhře nad nováčkem mezi elitou podílel obránce Erik Karlsson.

Statistiky utkání. Enetpulse

22:27 – Na turnaj nakonec dorazí i švýcarský útočník Kevin Fiala z Los Angeles. Sedmadvacetiletý hráč měl původně šampionát v Praze vynechat kvůli narození potomka, kterého ale jeho manželka Jessica přivedla na svět dříve, než se čekalo. Podle listu Blick se Fiala připojí k mužstvu kouče Patricka Fischera v pondělí, kdy se Švýcaři večer utkají ve třetím zápase skupiny A s českou reprezentací.

22:17 – Gord Miller, zkušený reportér stanice TSN, si během dne volna udělal čas a navštívil v ulicích noční Prahy bývalého českého reprezentanta a dlouholetého hráče NHL Martina Ručinského.

21:37 – Rakouský brankář David Kickert proti Švýcarsku předvedl, že puk nepustí do branky za žádnou cenu. I kdyby ho měl lapit do holé ruky.

20:09 – Někteří sudí zatím na turnaji nastavili velmi přísný metr. Český reprezentační brankář a opora Karlových Varů Dominik Frodl si toho všiml v zápase Francie s Lotyšskem.

19:43 – Kanada vyhrála nad Dánskem 5:1 a zůstává po dvou zápasech ve skupině A bez ztráty bodu. Dvěma góly zařídil vítězství obhájců titulu útočník Connor Bedard, který stejným příspěvkem pomohl k úvodní výhře nad Velkou Británií 4:2. Dnes si připsal navíc asistenci. Kanaďané nastoupili už s kapitánem Johnem Tavaresem. Útočník Toronta, který do Prahy přicestoval v pátek, ještě v sobotním úvodním duelu chyběl.

18:58 – Lotyšsko porazilo v Ostravě Francii 3:2 v prodloužení a stejně jako proti Polsku získalo dva body do tabulky skupiny B. Zápas rozhodl opět kapitán Kaspars Daugavinš, který skóroval v čase 64:59. Francie po úvodní porážce s Kazachstánem získala první bod na turnaji.

Statistiky utkání. Enetpulse

17:37 – Jaké jsou oblíbené filmy či seriály českých reprezentantů?

17:23 – Pět ze sedmi zápasů v základní skupině, případná čtvrtfinále i finále sehrají čeští hokejisté na domácím mistrovství světa v Praze až ve večerním čase od 20:20. Přizpůsobují tomu svůj denní režim. "Teďka jsme hráli dva zápasy ve dvou dnech, přeci jen člověk skončí hodně pozdě a jí hodně pozdě. Než usne, tak to chvíli trvá. Zaberu třeba až kolem druhé, takže potom je spánek hodně důležitý," řekl novinářům obránce Michal Kempný.

16:52 – Kanada už vyslala do akce svého kapitána, do zápasu proti Dánsku přivedl svůj tým John Tavares.

15:30 – Finové si po úvodní porážce 0:1 v nájezdech s českými hokejisty připsali první výhru na turnaji. Britové, kteří se vrátili po roční odmlce mezi elitu, dál čekají na bodový zisk. Před 15.433 diváky se hattrickem zaskvěl Oliver Kapanen, další útočník Seveřanů Mikael Granlund zaznamenal čtyři asistence. Nulu udržel při výhře 8:0 Emil Larmi.

Statistiky utkání. Enetpulse

14:50 – Slováci hokejisté porazili Kazachstán 6:2 a ve druhém utkání skupiny B poprvé bodovali. Kazaši nenavázali na výhru nad Francií. Klíčový náskok si Slováci vypracovali již v první třetině, ve které třikrát skórovali. Dvě branky vstřelil Martin Pospíšil, tři body za gól a dvě asistence si připsal Libor Hudáček.

Sestřih utkání Slovensko – Kazachstán. Livesport

13:40 – Velká Británie sice proti Finsku nestíhá a jednoznačně prohrává, i tak se ale outsider nevzdává. Takhle parádní zákrok předvedl Ben Bowns.

13:15 – Útočník Dominik Kubalík neutrpěl v sobotním utkání s Nory vážnější zranění. Start osmadvacetiletého kanonýra v pondělním utkání se Švýcary je s otazníkem, jeho další působení na turnaji ale není ohroženo. Více informací v článku.

11:52 – Zkušený dánský obránce Markus Lauridsen, který startuje na svém desátém mistrovství světa, se prezentoval v utkání proti Rakousku dosud nejtvrdší střelou turnaje. Puk letěl rychlostí 156,82 km/h.

11:37 – Spoluhráči mu na rozcvičce před duelem s Norskem uznale zaklepali hokejkami o led, v kabině mu pak pogratulovali k jubilejnímu 200. zápasu za reprezentaci. A on je vzápětí dvěma trefami a výborným výkonem pomohl vyvést z úvodní těžké zkoušky na domácím šampionátu. Jako správný kapitán. Jako nestárnoucí tvůrce hry. Roman Červenka (38) ukázal, jak moc je pro tým důležitý. Více v článku.

Statistiky utkání. Enetpulse

10:00 – Český brankář Petr Mrázek připustil, že kdyby ho po třetí inkasované brance v zápase s Norskem stáhl Radim Rulík ze zápasu, bral by to s respektem. "Já se soustředím na to, abych tyhle góly hodil za sebe a soustředil se na zápas. Střídání není v mé režii, jak by rozhodli trenéři, tak bych to přijal. Občas se to stává, je to v hokeji normální," konstatoval Mrázek, který v utkání také nechtěně trefil pukem kustoda norského týmu. Ve zpravodajství Livesport Zpráv najdete celý rozhovor se strážcem české branky.

07:10 – Hokejisté Slovenska nemají na Kazachstán nejlepší vzpomínky, loni na MS v Rize prohráli 3:4 po nájezdech a nezdar je připravil o možnost, zahrát si čtvrtfinále. Letos tedy mají co napravovat a v Ostravě budou mít tentokrát téměř domácí prostředí.

Preview Slovensko – Kazachstán Livesport CZ + SK

07:00 – Slovenský tým má po úvodní prohře s Německem pro nedělní den důležitý úkol, potřebuje naplno bodovat v utkání s Kazachstánem. Kouč Craig Ramsay zřejmě stáhne ze sestavy třineckého Marka Daňa, který v průběhu sobotního tréninku nefiguroval ani v jednom ze čtyř útoků.

06:45 – V čele produktivity MS jsou po druhém hracím dnu společně němečtí útočníci Yasin Ehliz a Leonhard Pföderl, kteří shodně zaznamenali jeden gól a tři asistence. Nejlépe umístěným Čechem je Roman Červenka s bilancí 2+0.

06:20 – Nejtrestanějším hráčem šampionátu je po dvou dnech Slovák Miloš Kelemen díky 10minutovému trestu z utkání s Německem, nejvíc dvouminutových trestů však zatím posbíral český zadák Radko Gudas, který má na kontě aktuálně osm trestných minut.