Radil mu Petr Čech, teď stál proti Bedardovi. A britský gólman držel obhájce zlata zkrátka

Takový scénář by ho zřejmě nikdy v životě nenapadl. Brankář hokejistů Velké Británie Jackson Whistle (28) opustil 43 vteřin před koncem duelu s Kanadou své území a odjel na střídačku. Jeho tým, nováček a jeden z největších outsiderů mistrovství světa, se totiž snažil vyrovnat zápas s obhájcem zlata, s nímž v tu chvíli ztrácel jen 2:4. A poslal místo něj na led šestého hráče.

Skóre už se nezměnilo, přesto srdnatý výkon Britů sklidil u fanoušků nadšený potlesk. Po závěrečné siréně se vyslanci království sjeli za Whistlem a děkovali mu, že je v přetěžkém boji držel 30 zákroky až do konce utkání ve hře. On však příliš nevnímal, otočil se zády do kluziště, opřel se o branku a svěsil nad ni hlavu. Smutek z porážky? "Ba ne, byl jsem úplně vyždímaný. Vždyť jsem hrál proti takhle kvalitním borcům po několika letech…," ulevil si poté v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Běžně totiž nastupuje za Belfast v britské nejvyšší soutěži, která se sice honosí titulem Elite League, nicméně od úrovně NHL, jejímž hvězdám nyní Whistle čelil, jí stejně jako na mapě dělí širý oceán. Přesto Bedarda a spol. Britové pěkně potrápili. "Mám smíšené pocity, kluci podali skvělý výkon. Před čtyřmi, pěti let jsme začali makat naplno, chceme se v elitě udržet a nastupovat proti nejlepším hráčům světa," vykládal Whistle.

Což se mu už v případě Kanady splnilo vrchovatě, v jejím čele stanula loňská jednička draftu NHL Connor Bedard. "Hodně jsme je studovali na videu, byli jsme na ně připraveni," pochvaloval si Whistle. I na hvězdu Chicaga. Ta se přesto dvakrát prosadila. "V polovině zápasu mi začaly ubývat síly, začal jsem dělat drobné chyby v hlavě. Jednou mi dal gól do prázdné, mohl jsem mu to víc ztížit," litoval strážce britské branky.

Statistiky utkání. Enetpulse

Duel byl pro něj pikantní. Narodil se totiž v Kelowně v Britské Kolumbii, tedy provincii na západním pobřeží Kanady. Vyrostl však v Británii, než se s rodiči a bratrem vrátili zpět. Od žáků do dospělých prošel zámořským hokejovým systémem, také proto možná dostal proti skorokrajanům v brance přednost, i když jel na šampionát coby dvojka. "Jsem vděčný za to, že jsem mohl odchytat celý zápas."

V Belfastu je jasnou jedničkou, přitom loni v listopadu do týmu přišel slovutný "konkurent". Slavnějšího spoluhráče nikdy Whistle neměl a asi ani mít nebude. Na dva týdny se totiž stal hráčem Giants legendární brankář Petr Čech. Tedy fotbalový brankář, ikona londýnské Chelsea. "Skvělý, absolutně skromný kluk. Vůbec jsem neměl ponětí, jak je populární, než jsem viděl nějaká videa. Vyrostl jsem v Kanadě, fotbal šel mimo mně…" usmívá se Whistle.

V době působení českého gólmanského všeuměla byl zrovna zraněný, a tak mohl svého kolegu pozorovat. "V brance mu to šlo, byl vysoký, zabral spoustu místa. Měl postřeh na puk, což mu zůstalo z fotbalu. Kdyby byl víc času na ledě a zapracoval na bruslení…"

Čech se nakonec loni v listopadu ukázal v brance Giants na pouhou chvilku. Šlo o marketinkový tah, sportovní nutnost měnit gólmana za vedení 5:1 v 56. minutě opravdu nebyla… Duel vyšel zrovna na Den díkůvzdání, po zápase zašel Čech s celým týmem na večeři. A vyprávěl. Whistle si od něj vzal jednu radu, kterou oceňuje. "Jedna z nejinspirativnějších věcí, o kterých mluvil, bylo nastavení mysli. Za jakéhokoliv stavu měl v hlavě, že je to 0:0, takže se na jeho soustředění nic neměnilo," popisoval.

I on se tím snaží řídit. A možná i to sehrálo roli, proč tentokrát dostal od Kanaďanů jen čtyři góly. Když proti nim před pěti lety chytal na mistrovství světa naposledy, odjel s týmem pokořen 0:8…