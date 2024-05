Rulík po první prohře: Pro atmosféru je důležité bodovat. Prezident v kabině? Nestihl jsem ho

Trenéra Radima Rulíka (58) těší, že česká hokejová reprezentace na domácím mistrovství světa bodovala v každém z úvodních tří zápasů. Vstup do turnaje ale nechtěl detailněji rozebírat. Řekl to v rozhovoru s novináři po prohře 1:2 se Švýcarskem po samostatných nájezdech. Proti zemi helvétského kříže ho potěšila využitá přesilovka a výkon brankáře Lukáše Dostála. Na druhé straně ho mrzelo, že před utkáním nestihl návštěvu prezidenta republiky Petra Pavla (62) v kabině.

Češi na šampionátu před dnešním duelem zdolali 1:0 Finy po nájezdech a 6:3 Nory. Se šesti body jim v neúplné tabulce skupiny B patří čtvrté místo. "Důležité pro atmosféru je bodovat, což je nejdůležitější a zatím se nám to daří," konstatoval Rulík.

"Myslím si ale, že je předčasné hodnotit tři zápasy. Můžeme se bavit až po základní skupině. Čekají nás další utkání, je třeba na ně navazovat výkonem a některé věci posouvat, aby došlo ke zlepšení. Je před námi spoustu práce," uvedl kouč.

Statistiky utkání Švýcarsko – Česko. Livesport

Jeho svěřenci podle něj ze začátku projevili Švýcarům přílišný respekt. "Malinko nám nešly nohy, Švýcaři do toho vlítli, věřili si na nás. Měli jsme problémy s jejich napadáním. Potřebovali jsme se do toho dostat. Bohužel jsme dostali gól v přesilovce, který soupeře ještě nakopnul. Nám nepomohl. Ale potom se to začalo ve druhé půlce první třetiny srovnávat. A od druhé třetiny už to bylo vyrovnané," podotkl Rulík.

Měl radost, že Češi zásluhou Matěje Stránského využili početní výhodu, z níž srovnali. "Jsme moc rádi, že jsme proměnili přesilovku, protože na ně to skončilo 1:1. Při hře pět na pět nepadl gól. Myslím si, že náš výkon byl velmi bojovný, postupně víc a víc," mínil Rulík.

Průběžné pořadí v pražské skupině. Livesport

Pochválil také výkon Dostála. "Opravdu nás podržel. Měl momenty hlavně ve třetí části, kdy to Švýcaři chtěli převalit na svojí stranu. Šli víc do rizika, mají velmi šikovné hráče jeden na jednoho, hlavně útočníky. Mají i ofenzivně laděné beky, takže to nebylo jednoduché," řekl někdejší trenér Litvínova, který v roce 2015 dovedl k jedinému titulu v klubové historii.

"Dosty si s tím opravdu poradil, opravdu hodně nám pomohl, že už za sebe nic nepustil. V prodloužení jsme měli víc ze hry, Dosty měl jeden zákrok. V přesilovce taky nevystřelili. Škoda, že jsme hráli na konci oslabení, protože si myslím, že jsme měli šanci to v závěru urvat. Potom rozhodly nájezdy, což s takhle silným soupeřem, když se jde do nájezdů, musíme brát," prohlásil Rulík.

Highlights Švýcarsko – Česko. Livesport

Před duelem zavítal do české kabiny prezident Pavel. "Nestačil jsem tam doběhnout. Takže jsem viděl akorát odchod pana prezidenta," řekl rodák z Ostrova nad Ohří. Vážil si toho, že prezident země hráče pozdravil. "No tak samozřejmě. Chtěl jsem to slyšet, ale bohužel, neměl jsem tu čest," dodal Rulík, jenž loni s juniorským výběrem do 20 let získal na mistrovství světa stříbro.