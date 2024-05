S Čechy máme v poslední době dobrou bilanci, zkusíme je překvapit, řekl dánský bek Lauridsen

Dánští hokejisté nezvládli dnes na mistrovství světa v severském souboji proti Norsku roli favorita a nevyužili možnost dotáhnout se před středečním vzájemným zápasem na český tým. Krátce po prohře 0:2 se jim ve tvářích zračilo obrovské zklamání. Jak ale uvedl v rozhovoru zkušený obránce Oliver Lauridsen (35), turnaj tím pro Dány nekončí. Ztrátu se pokusí nahradit proti Česku, aby dál mohli snít o tom, že utnou osmileté čekání na postup do čtvrtfinále.

"Je to pro nás samozřejmě velké zklamání. Chtěli jsme vyhrát. A také jsme vyhrát měli. Soupeř ale začal velmi dobře a ve stejném duchu pokračoval i po zbytek zápasu. Hodně nám to ztížil," uvedl Lauridsen po utkání s Nory. "V první polovině zápasu jsme se k nim ani moc nedostávali. Pak už to bylo lepší. Odváděli jsme mnohem lepší práci, tlačili jsme je, ale tohle je vždy stejné. Když chcete vyhrát, potřebujete dávat góly," prohlásil.

O důvodech nečekané porážky měl jasno. "Kousíček něčeho nám chyběl - takových těch pár procent, které nutně potřebujete k úspěchu. Jsou to právě ta procenta, která rozhodují, abyste se dostali k dorážkám či volným pukům, čímž se pak dostáváte zároveň i do šancí, z nichž můžete skórovat. Přesně jako v našem prvním utkání proti Rakousku. Je třeba do toho dát ještě více odhodlání. Dnes tam tohle všechno bylo, ale až na konci. Hrát naplno půl zápasu, to je málo. Tohle zkrátka nebyl náš den," posteskl si Lauridsen.

Pětatřicetiletý hráč se zkušenostmi z NHL ale neskládá zbraně. "Zítra hrajeme s Čechy. Zklamaní můžeme být ještě tak maximálně hodinu, ale pak už se musíme začít naplno připravovat na zápas, který je před námi. A budeme se samozřejmě snažit vyhrát. Stejně jako se snažíme vyhrát pokaždé. Nemůžeme to kvůli dnešní porážce vzdát, vykašlat se na to a přestat věřit, že bychom se mohli dostat do čtvrtfinále. To bychom si mohli rovnou zabalit a jet domů. Budeme bojovat až do konce," uvedl Lauridsen.

Těšil se na atmosféru v zaplněné O2 areně. "Bude určitě zase vyprodané hlediště. A fanoušci jsou vážně skvělí. Určitě budou opět pořádně hlasití a poženou český tým dopředu. Musíme být na zápas opravdu dobře připravení. Budeme trochu outsiderem, ale to bude pro nás určitá výhoda, které bychom mohli využít. Musíme se zlepšit, hrát dobře od samého začátku. Pak uvidíme, jestli to bude třeba stačit na to, abychom nabourali ty prognózy o tom, kdo je favoritem zápasu," řekl Lauridsen.

Tabulka skupiny A Livesport

Právě v roli outsidera jakoby se Dánové cítili o něco lépe. "Během těch let se nám už z pozice outsidera podařilo dosáhnout pár skvělých výsledků. Myslím, že nám to opravdu vyhovuje. Nesmíme být z dneška moc skleslí, protože k překvapení na účet favorita, jakým budou zítra i Češi, v něj potřebujete věřit. Dobře vím, že právě s Čechy máme z posledních let velmi dobrou bilanci. Myslím, že ten zápas s nimi přichází v pravou chvíli," uvedl Lauridsen.

Přehled zápasu Česko –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dánsko (středa 16:20)