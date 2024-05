POHLED: Skvělá hokejová show má jednu chybu – rozhodčí a trenérské výzvy

Hokejový šampionát má za sebou odehrané teprve čtyři kompletní dny, nicméně nenajde se snad jediný tým, který by nebyl ovlivněn výroky rozhodčích. A nejsou to jen stesky ukřivděných poražených, ty chyby trknou každého, kdo se alespoň trochu orientuje v pravidlech. A co nejhorší, v některých případech je ani znát nemusí…

Týká se to třeba Rakušanů, kteří inkasovali dva góly z přesilovek, jež vůbec být neměly. Právem mohou být nazlobeni, protože zkrátka když švýcarský hráč jede úplně sám za branku (soupeř dobrý metr za ním), do cesty se mu připlete zřejmě rýha v ledu, on upadne a rozhodčí na něj pískne domnělý nedovolený zákrok, nelze reagovat jinak. Kdo to viděl v opakovaném záběru, muselo mu být smutno. O to víc, že právě z přesilovek Švýcaři (je nakonec jedno, kdo to byl, klíčová je podstata) vydřeli své těsné vítězství.

Přitom jinak o šampionátu nelze říct špatného slova. Haly praskají ve švech, na ledě se prohánějí hvězdy NHL či evropského hokeje, zápasy jsou nesmírně dramatické (viz včerejší šlágr Američanů se Slovenskem). A tak skutečně jediným, na co/koho se snáší kritika z řad odborníků i hráčů jsou rozhodčí. Včerejší odpískaný ofsajd v zápase Česko – Švýcarsko snad až tři vteřiny poté, co všichni viděli jasné postavení mimo hru a útočící hráč mezitím stihl zakončit (praxe, která je nyní běžná – a nenáviděná – ve fotbale), byl jen špičkou ledovce.

Sestřih Švýcarsko – Česko. Livesport CZ + SK

Divíte se snad, že Ondřej Palát nechápal, proč mu arbitři upřeli (regulérní!) gól v duelu s Finy? Stejně dopadl Liam Kirk v zápase proti Kanadě. Verdikt následoval až po prozkoumání záznamu na popud trenérské výzvy. Nástroj, který spíš hře samotné škodí. Kolik toho za poslední dobu napáchal… Hokej se s ním ubírá kamsi ke změkčilosti moderní gymnastiky. Zpomalené záběry totiž dokážou vyrobit fauly z běžných situací.

Jestli zprvu vypadala trenérská výzva jako vítaný pomocník (protože většinou odhalovala neodpískané ofsajdy), nyní z jednoduchých gólových situací vytváří kriminální scenérie. Čili pokud mělo být cílem zavedení této pomůcky odstranění sporných situací, opak je pravdou. A když něco neslouží svému účelu, je třeba se toho zbavit. Ať rozhodují rozhodčí a trenéři trénují. To na okraj rozhodcovského tématu.

Sestřih Česko – Finsko. Livesport CZ + SK

Obránce Radko Gudas, kterého už na turnaji výroky mužů v pruhovaném několikrát v zápase rozpálily doruda, se je po dnešním tréninku snažil galantně hájit. Mluvil o tom, že i oni potřebují čas, neboť každý pochází z jiné země, mají jinak nastavený metr... Možná. Ale i u nich platí, že mají přípravné turnaje, IIHF (jejich trenér) pak vybere sestavu nejlepších a před šampionátem jí udělá závěrečnou přípravu. Nejméně jeden z těchto kroků jaksi nejsou patrné…

Snad má český tvrďák pravdu a stejně jako se ladí výkony samotných týmů, půjde nahoru i odvedená práce mužů s píšťalkou. Své si k tomu musejí říct zodpovědní činovníci, komise rozhodčích pracuje se svými členy i během turnaje. Nebo má páku jako omezení nasazování. Je každopádně záhodno tuhle jizvu na krásné tváři šampionátu co nejrychleji vyhladit.

Jinak se špičkovými hráči nabitý podnik taky může dočkat nemilého vyvrcholení…