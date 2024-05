Špaček před USA: Musíme navázat na Kanadu. Taťka mi radí, abych dělal blafák jako Ondra Kaše

Obránce David Špaček (21) věří, že pokud se českým hokejistům podaří ve čtvrtek na úvod play off proti USA zopakovat povedený výkon z posledního vystoupení ve skupině proti Kanadě, může tým pomýšlet na postup do semifinále mistrovství světa. Sám si užívá svůj první seniorský šampionát. A nerad by zažil bolestné vyřazení, jaké musel se stejným soupeřem vstřebat před 20 lety jeho otec Jaroslav.

Američané sice už od roku 1960 čekají na zlato z MS, ale od roku 2013 posbírali čtyři bronzy a na posledních třech šampionátech si pokaždé dokázali proklestit cestu mezi nejlepší kvarteto.

"Bude to silný soupeř. Ale teď naposledy jsme se poměřili s Kanadou a myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Když předvedeme podobný výkon, určitě máme šanci postoupit," připomněl Špaček úterní bitvu, v níž nakonec slavil soupeř po výsledku 4:3 v prodloužení.

Sám byl v zápase hodně vidět a připsal si dvě asistence. "Určitě to pomůže sebevědomí. Ale snažím se hrát každý zápas stejně a podávat pořád stejně kvalitní výkon," uvedl jednadvacetiletý Špaček.

Celkem má na kontě už čtyři nahrávky a mezi českými beky je stejně produktivní už jen zkušený Jakub Krejčík s bilancí gólu a tří přihrávek. "Každým zápasem se cítím líp a líp. Snad to takhle bude pokračovat," přál si Špaček, jenž v NHL patří Minnesotě, ale na šanci v elitní lize zatím čeká a poslední sezonu strávil na farmě v týmu Iowa Wild.

Přes svůj věk a teprve postupně přibývající zkušenosti si vysloužil důvěru reprezentačních trenérů na přesilovky. Spolu s ním přitom byla na ledě útočná esa jako David Pastrňák či Pavel Zacha. "Jsou to velcí hráči. Je čest si s nimi zahrát. Snažím se jim to rozdávat, a když mám možnost, tak vystřelím," popsal Špaček.

Večer nebude chtít dopustit, aby zažil to, co otec Jaroslav. Trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana byl totiž členem týmu, který ztroskotal na domácím MS v Praze ve čtvrtfinále právě na Američanech. Češi tehdy ztratili vedení 2:0 a pak neuspěli v nájezdech.

"Říkal mi, že tu před dvaceti roky hrál, ale ještě jsme se o tom nebavili. Ani mi o tom neříkal. Doma si moc hokejových historek nevyprávíme. Byl mi tehdy rok. Ale ani zpětně jsem to neviděl. Na staré sestřihy jsem nikdy moc nekoukal. Určitě nám ale bude fandit, abychom je tentokrát porazili," uvedl Špaček.

Během turnaje spolu oba hodně komunikují. "Taťka dorazil kromě jednoho na všechny zápasy. Vždycky jsme se pak sešli a řekl mi, co bylo dobré a co špatné. A většinou pogratuloval k výhře. Voláme si každý den. Trochu to rozebíráme, ale spíš mě nechává být. Už mi moc nechce radit a tlačit na mě," přiblížil Špaček.

Kdyby se historie opakovala a došlo na nájezdy, po vzoru otce, který byl vyhlášeným specialistou, by si věřil, ale ví, že přednost by měli jiní. "Nejsem odborník jako taťka. Asi bych si troufl, ale máme v týmu zkušenější hráče, kterým bych to asi přenechal," podotkl Špaček.

Od otce dostává rady právě i v souvislosti s nájezdy. "Vždycky mi říká, abych naznačil střelu a pak šel do bekhendového blafáku jako Ondra Kaše. Ale já to mám radši zleva," uvedl Špaček.

Češi mají pro večerní zápas jednu velkou jistotu – obrovskou podporu diváků. Na zteč je bude hnát vyprodané hlediště, stejně jako v každém z jejich dosavadních vystoupení na turnaji. "Fanoušci chodí každý zápas a neskutečně nás to žene vpřed. Jsme za to moc rádi," řekl Špaček.