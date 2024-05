Tým má neskutečnou kvalitu. USA? Velkou roli bude hrát disciplína a rozhodčí, myslí si Eliáš

Bývalý vynikající útočník Patrik Eliáš má za to, že vedení hokejové reprezentace se podařilo na mistrovství světa v Praze a Ostravě poskládat mimořádně silný tým. V rozhovoru pro ČTK a server hokej.cz uvedl, že by byla škoda, kdyby si nechal utéct šanci na zisk některé z medailí. Zároveň ale varoval před Američany, kteří budou dnes večer čtvrtfinálovým soupeřem Čechů.

"Sešel se nám asi nejlepší tým za poslední roky, taková je realita. Tým má neskutečnou kvalitu," řekl Eliáš. Vysoká očekávání jsou podle něho zcela oprávněná. "Je na nás tlak, ale tak je to správně, protože my fakt máme hodně dobrý tým. Dokázali jsme si, že umíme hrát hokej a umíme přizpůsobit styl. Máme kvalitní brankáře, přijeli nám pomoct kluci ze zámoří... Byla by škoda, kdyby to dopadlo jinak než medailí," domnívá se Eliáš.

Současnost mu připomíná šampionát v Bratislavě v roce 2011. "Tým, co jsme měli, byl skvělý. Prohráli jsme jediný zápas. Hráli jsme skvělý hokej a užívali jsme si to. Bohužel jsme nešli do finále," připomněl Eliáš skvělou jízdu, kterou tehdy utnuli v semifinále Švédové (5:2). S mužstvem pak ale vybojoval jeden ze svých dvou bronzů z mistrovství světa.

Osmačtyřicetiletý dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, jenž se v NHL zařadil mezi klubové ikony New Jersey Devils, ale zároveň dobře vnímá, jaký soupeř bude stát výběru kouče Radima Rulíka v cestě za zápasy o medaile.

"Asi tým, který jsme si přáli možná nejméně... Máme tam s nimi nějakou historii. Američané tu mají kvalitu a letos řekli veřejně před turnajem, že se budou snažit poskládat dobrý tým z kluků, kteří pak budou jezdit na olympiádu nebo Světový pohár," uvedl Eliáš.

"Všichni jsou velmi brusliví, bude to asi podobný zápas jako s Kanadou. Mají také hodně urostlých a fyzických hráčů. Bude to podobný zápas podle mě, velkou roli bude hrát disciplína a rozhodčí," odtušil Eliáš.

Vnímá, jak výrazně nahoru šly týmy USA v posledních letech na seniorské i mládežnické úrovni. "Američané mají opravdu skvělý tým a je to dané také tím, jakou mají základnu. Dovednosti, co ukazují, to je neuvěřitelné. Oni si dovolí na ledě cokoliv," ocenil Eliáš.

"Mají větší kvalitu, čím dál větší škálu kvality. Proto jsou úspěšní. Mají neustále kam sáhnout. Tak to je. My máme naproti tomu (jen) další dva hráče, co můžeme z NHL vzít - Filip Hronek a Tomáš Hertl. Jinak tam nikdo moc není, aby se ten tým mohl posunout ještě na jinou úroveň," porovnal Eliáš.

Z dosavadního působení národního týmu na šampionátu má dobrý pocit. "Myslím, že to musíme brát pozitivně. Před turnajem nebyla taková očekávání, turnaj v Brně se nám nepovedl. Měli jsme problémy s proměňováním šancí. Tým se ale semkl a zvládli jsme vstup do turnaje. Tím jsme si zvýšili sebevědomí. Kluci na mě působí jako jeden tým, vzali své role," řekl Eliáš.

Tým ukázal sílu a koncentraci. Podle současného sportovního poradce pražské Slavie mu hodně pomohl dobrý vstup do turnaje. "Já si myslím, že si kluci pomohli hodně v hlavě. Psychologická stránka je hodně důležitá. Ať na tom mají podíl trenéři, vedení nebo samotní hráči... Za mě to bylo ovlivněné hodně tím, jak vstoupili do turnaje. Kdyby třeba nezvládli souboj s Finy, pak by se prohrálo se Švýcary, tak to by se hrálo také jinak," uvedl Eliáš.

"Ten dobrý začátek byl hodně důležitý. I další zápasy měli pod kontrolou a všichni si plnili ty své role. Překvapivě jsme hráli hodně dobře i dozadu, kluci získávají zkušenosti. A že se stane nějaká chyba? To k tomu patří, to je v pohodě. Potřebujeme hráče, aby tu v budoucnu byli další a další, z nichž můžeme skládat národní tým. Potřebují dostat příležitost," doplnil.

Sám je zvědavý, zda se nenaruší rovnováha mužstva s příjezdem posledních zámořských posil Martina Nečase, Davida Pastrňáka a Pavla Zachy. Dobře ví, že jde o citlivou otázku. A podobné změny v jasně nastavené struktuře mužstva nedopadly pokaždé dobře.

"Trošku se to teď proměnilo s příchodem kluků z NHL. Tak to je, je to ale přirozený, že realizační tým takhle zareagoval. Nemůžete si dovolit takové kluky nevzít, zase takovou kvalitu ve světě nemáme," chápe Eliáš rozhodnutí trenérů.

"Sami jsme viděli Nečiho (Nečase) a jeho dvě luxusní nahrávky proti Kanadě, to je fantastické. Věřím tomu, že kluci z Bostonu budou zase lepší než v úterý, zadaptují se. Zase ale aby to do týmu a rolí tolik nezasáhlo. Je to vždy citlivá otázka, protože někteří by jinak hráli první dvě lajny a teď jsou třeba ve čtvrté. Jsou to těžká rozhodnutí," připustil Eliáš.

Přestože hráči mají jen velmi krátkou dobu na to, aby naskočili do evropského stylu hokeje, věří, že se zvládnou adaptovat. V souvislosti s tím by ale rád viděl jednu zásadní změnu.

"Mrzí mě, že na celém světě nejsou stejně velká kluziště. Pro hokej to je lepší a atraktivnější. Někde jsem slyšel opačný názor, že na úzkém ledě, jaký je v zámoří, se vytrácí dovednosti... Tohle nechápu. Možná se to vytrácí u nás. Největší nedostatek vidím v té souvislosti v rozhodčích. Vím, že to jsou lidi. Ale třeba v utkání s Kanadou jsme viděli dalších deset patnáct faulů, které měly být písknuté na obou stranách," řekl Eliáš.

Domnívá se, že práce rozhodčích hodně ovlivňuje úroveň hokejistů. "Američané nebo Kanaďané v NHL ví, že si můžou něco zkusit a nehrozí jim nějaké držení nebo sekání... Nedovolí si to k sobě, i proto jsou na jiné úrovni v dovednostech. V Evropě se furt někdo drží a někdo si nějak pomáhá. Souvisí to pak s výkonností. Tohle je potřeba změnit, dát všude stejný hřiště a kluci si na to zvyknou," věří Eliáš.

"Jak jsem například v první lize u Slavie, tak tam to vidím. Každý je při bránění jak chobotnice, snažím se klukům ukázat, že tohle nechceme. Oni na to třeba říkají: 'Ale oni nám to nepísknou...' Taková je reakce. Což je za mě špatně," řekl Eliáš.