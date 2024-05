Tomášek připravil Kubalíkovi gól na zlatém podnose. Snad se to protrhlo, věří utlumený střelec

Premiérovým gólem na domácím mistrovství světa v hokeji přispěl český útočník Dominik Kubalík (28) k vítězství 7:4 nad Dánskem. Těšilo ho, že ve čtvrtém utkání na turnaji protrhl střeleckou smůlu. V rozhovoru s novináři uvedl, že mu David Tomášek (28) naservíroval přihrávku na zlatém podnose.

Kubalík zvýšil před vyprodaným hledištěm v pražské O2 areně v 52. minutě na 5:3. Ondřej Palát skvělým manévrem ve středním pásmu vyslal dopředu Tomáška, ten sám před Frederikem Dichowem předložil puk Kubalíkovi, který zakončil do odkryté branky.

"Vždycky to potěší. Říkám, že 70-80 procent je toho nahrávajícího, který to vymyslí, a dnes to bylo sto procent. Nemusel jsem díkybohu překonávat už vůbec nikoho. Stačilo trefit bránu. Bylo to na zlatém podnose," řekl hráč Ottawy.

Sestřih utkání Česko – Dánsko. Livesport CZ + SK

Před Tomáškem smekl. "Přišlo to nějak automaticky, nepřemýšlel jsem o tom. Byl to jeho gól, takže jsem se snažil ho nějak potěšit," prohlásil Kubalík, který se stal v pátek v zahajovací den šampionátu novopečeným otcem.

Už v předchozích utkáních hodně střílel. "Kolikrát to bylo možná i trošku bezhlavě. Tak to je, člověk se to snaží zlomit, snaží se střílet ze všeho, že se to tam nějak protrhne, někoho to trefí nebo se to odrazí. Jsem rád, že se se to snad protrhlo," podotkl Kubalík, jenž v této sezoně NHL zaznamenal v základní části 11 branek.

Kubalíkovy statistiky proti Dánsku. Livesport

Přiznal, že čekání na gól měl v hlavě. "Snažil jsem se na to moc nemyslet, protože pak je to ještě horší. Člověk se snaží dostávat do šancí, být kolem brány. Jestli bylo vidět, že si zatím jdu, tak je to jenom dobře," řekl Kubalík.

Na čtvrté brance národního týmu se zase podílel cloněním před brankou. "To je to samé, snažím se být v předbrankovém prostoru, protože tam góly kolikrát padají. Viz jejich gól: Hráč je před bránou, trefí ho to do zadku a je to gól. Snažím se být v těch prostorech. V minulých zápasech jsme tam moc nebyli a dnes jsme ukázali, že když tam jsme, góly můžou padnout," mínil plzeňský rodák.

Věří, že se nyní bude lépe hrát i jeho lajně s Palátem a Tomáškem. "Dokud se vyhrává, je to samozřejmě lehčí. Ale cítili jsme, že by bylo fajn se něčím odrazit. Věřím, že dnes to bylo vidět. Měli jsme tam dobrá střídání a dobré šance," prohlásil bývalý hráč Chicaga nebo Detroitu.

Myslí si, že se národní tým sehrává. "Určitě, každým zápasem a každou třetinou si člověk zvyká víc a víc na to, s kým hraje. Začíná se to odrážet i na hře. Je to jenom dobře," poznamenal Kubalík.