Chtělo by to méně nervů, ale zvládli jsme to, řekl Rutta. Účast na domácím MS označil za sen

Obránce hokejové reprezentace Jan Rutta (33) považuje start na domácím mistrovství světa za splněný sen, který ani neměl. Účast na turnaji dnes ozdobil gólem do sítě Dánska, jímž přispěl k vítězství 7:4. Cení si toho, jakým způsobem tým pracuje a doufá, že mu dnešní počet nastřílených branek dodá větší klid v koncovce. Řekl to v rozhovoru s novináři.

Čechy v každém z úvodních čtyř duelů na šampionátu hnala vyprodaná pražská O2 arena (17 413 diváků). "Je to pecka. Je to splněný sen, který jsem ani neměl. Za mě úžasné," uvedl obránce San Jose.

Výběr trenéra Radima Rulíka bodoval ve všech utkáních a potřetí zvítězil. "Za mě je super, jak makáme. Už jsem jednou zmínil vnitřní sílu týmu. Gólmani chytají výborně. Věřím, že dnes jsme dali dost gólů a doufám, že nám přinesou klid na hokejky," podotkl Rutta.

"Ve druhé třetině jsme měli velkou herní převahu, ale dali jsme z toho jenom dva góly. Myslím si, že tam jsme si zasloužili dát víc gólů a bylo by to víc v klidu. Doufám, že budeme mít víc klidu a budeme trochu lepší v koncovce," prohlásil rodák z Písku.

Sestřih zápasu Česko – Dánsko. Livesport CZ + SK

Pořadatelské zemi se příliš nevydařila úvodní třetina. "Nešly nám nohy. Nevím, jak to říct líp. Neměli jsme dobrý pohyb a nedávali jsme si dobře puky. Až na pár střídání tam toho nebylo moc. Možná trochu režírovali hru Dánové. Za mě je super, že jsme se nepoložili. Fanoušci byli výborní, to určitě pomohlo taky. Jestli si z toho něco vzít, tak určitě to, že jsme se z toho nesložili a obraz hry otočili," mínil Rutta.

Osm sekund před koncem první části vyrovnal na 1:1. "Gól do šatny bývá většinou dobrý. Za mě super, že jsme šli do šatny za tohohle stavu," řekl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay z let 2020 a 2021.

V závěrečné 20minutovce padlo šest branek. "Naštěstí jsme na konci měli trochu polštář, takže asi jenom trenéři z toho byli trochu vyřízení. Tohle bychom si měli pohlídat, zvlášť když dáme pár gólů, tak nikdo nechce dostat hned z protiútoku. Chtěli bychom to hrát trochu víc bez nervů, ale nejdůležitější je, že jsme to zvládli," konstatoval Rutta.

Ruttovy statistiky proti Dánsku. Livesport

Češi otáčeli druhé utkání na šampionátu, v sobotu zdolali Nory 6:3, přestože prohrávali 1:3. "Jestli jsme se nepoučili s Norskem, tak nevím. Určitě se toho musíme vyvarovat, protože ne vždycky tyhle obraty musí vyjít. Musíme si na to dávat pozor a hlavně mít lepší začátky," uvedl Rutta.

Na zápas zavítali i fotbalisté Sparty. "Nádhera. Včera vyhráli s Baníkem, tak to je ono," prohlásil Rutta. Letenské vede dánský trenér Brian Priske. "On už trochu konvertoval, ne?" řekl s úsměvem bývalý hráč Chomutova nebo Chicaga.

Dalším soupeřem národního týmu budou v pátek Rakušané, kteří v úterý dotáhli duel s Kanadou do prodloužení, i když ve třetí třetině prohrávali 1:6. Obhájci zlata však po 15 sekundách prodloužení rozhodli o výhře.

"Nejsou to vůbec jednoduché zápasy. Pamatuju si, že když jsem byl malý a koukal se na mistrovství, dávalo se Japonsku 11:0. To už teď není. Když do toho tým nenastoupí naplno, můžou se tyhle věci stát. Viděli jsme to včera u Kanady, my jsme si s tím dnes taky trochu pohrávali. Člověk musí hrát od podlahy," podotkl Rutta.