MS U20: USA porazilo Švédsko 6:2

Hokejový šampionát do 20 let ovládli hokejisté USA. Ve finále v Göteborgu porazili domácí výběr Švédska 6:2. Na trůn se vrátili po třech letech. Pro zámořskou hokejovou velmoc jde o šestý triumf na juniorském MS v historii.

Američané vyhráli všech sedm zápasů na turnaji. Jediné drobné zaváhání zažili ve skupině v utkání s českým týmem, který porazili 4:3 po samostatných nájezdech. K finálovému vítězství týmu kouče Davida Carlea přispěl dvěma góly Isaac Howard a třemi body za branku a dvě asistence Gabe Perreault.

Skóre otevřeli Američané v 17. minutě, kdy střílenou přihrávku Willa Smithe od modré čáry usměrnil za brankáře Huga Hävelida Perreault. Švédům se podařilo odpovědět po 133 sekundách druhé části, kdy střelu Mattiase Hävelida tečoval Otto Stenberg a puk prošel gólmanovi Treyi Augustineovi mezi betony.

V polovině utkání se dostal do úniku Howard a bekhendovým blafákem poslal puk mezi nohy švédského gólmana. V 35. minutě skóroval opět Howard, který z pravé strany z úhlu poslal puk do brankoviště a Hugo Hävelid si pravou nohou srazil puk do branky.

Švédové se dostali na kontakt pět sekund před koncem, kdy využil přesilovou hru při vyloučení Seamuse Caseyho střelou z pozice za levým kruhem Jonathan Lekkerimäki. Po 79 sekundách závěrečního dějství vrátil Američanům dvoubrankový náskok Zeev Buium, který se trefil od modré čáry střelou přes bránícího Liama Öhrena.

V 57. minutě přešel přes Noaha Östlunda a Eliase Salomonssona Ryan Leonard a zvýšil na 5:2. Za 38 sekund pečetil výsledek při power play do prázdné branky kapitán Rutger McGroarty.