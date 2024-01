Pomstí se česká dvacítka za loňské finále? Na MSJ svede s Kanadou bitvu o semifinále

Česká hokejová reprezentace do 20 let bude v úterý bojovat o třetí postup do semifinále mistrovství světa za sebou. Soupeřem svěřenců trenéra Patrika Augusty budou v Göteborgu od 14:30 hráči Kanady, kteří loni porazili Česko ve finále a na předešlém šampionátu v semifinále. Na loňském turnaji však český výběr dokázal zámořské hráče v základní skupině porazit, teprve podruhé v novodobé historii.

"Nálada je pozitivní, řekli jsme si k tomu něco s trenéry a chceme určitě vyhrát. Doufáme, že přijde hodně fanoušků a bude skvělá atmosféra," řekl obránce Aleš Čech po pondělním tréninku, který národní tým absolvoval poprvé v hale Scandinavium, kde vstoupí do vyzařovací části.

Česko na šampionátu ve Švédsku vyhrálo dva ze čtyř zápasů a v základní skupině skončilo třetí. Kanaďané obsadili v "áčku" druhé místo, prohráli pouze s domácí reprezentací. "Bude to asi stejné jako USA, budou brusliví, šikovní. Budeme chtít hrát stejně vyrovnaný hokej, držet s nimi tempo, dobře bruslit a dělat to, co máme," uvedl devatenáctiletý bek a poukázal na vydařený zápas s Američany, který výběr USA vyhrál 4:3 po samostatných nájezdech.

Výsledky českého týmu na MS. Livesport

"Jsou to kluci jako my a chceme uhrát co nejlepší výsledek, vyhrát a posunout se do semifinále. Bude to vyrovnané, je to čtvrtfinále a bude to o všechno. Máme jim co vracet z minulého roku," podotkl Čech, jeden z pěti českých pamětníků loňských zápasů na MSJ.

Premiéru na šampionátu by měl absolvovat útočník Matěj Maštalířský, který na soupisce nahradil zraněného Robina Sapouška. "Bude to těžký soupeř, Kanada hraje výborný hokej. My se na ně musíme připravit na sto procent a předvést nejlepší výkon," řekl Maštalířský.

Výsledky kanadského týmu na MS. Livesport

Kanada loni získala jubilejní dvacátý titul na juniorském šampionátu a na severu Evropy útočí na zlatý hattrick. Český tým podle útočníka Braydena Yagera nepodcení. "Viděl jsem několik momentů z jejich zápasů. Rozhodně to není tým, který budeme brát na lehkou váhu. Každý může vyhrát jakýkoliv zápas. Od teď je to jen výhra, nebo smrt. Budeme připraveni," řekl Yager.