Nejely nám nohy, museli jsme najít cestu k vítězství, řekl Šapovaliv a chválil Švýcary

Česká dvacítka z převahy v úvodních dvou třetinách závěrečného duelu skupiny B na MS v Göteborgu proti Švýcarsku rozhodující náskok nezískala a po vyrovnání soupeře na 2:2 rozhodla v závěrečném dějství. Útočník Matyáš Šapovaliv, který ve 13. minutě v přesilové hře otevřel skóre, si oddechl, že pětiminutový výpadek v závěru prostřední části jeho týmu výhru ani třetí místo ve skupině nesebral.

"Něco jsme si po druhé třetině řekli a naštěstí jsme ten zápas zvládli. Byl to ale těžký zápas, Švýcaři nehráli dneska vůbec špatně. Nezačali jsme úplně špatně, pak ale Švýcaři vyrovnali,“ řekl Šapovaliv v rozhovoru s novináři. "Hodně mluvil Jirka Kulich. Řekli jsme si, že se musíme rozjet, po vyrovnání jsme se úplně zabrzdili a nejely nám nohy. Museli jsme najít cestu k vítězství."

První ze švýcarských gólů padl po chybě brankáře Michala Hrabala, který ve 35. minutě hokejkou srazil do vlastní branky nahození z rohu Simona Meiera. "On říkal, že je to jeho gól. My jsme mu ale řekli, že to je v pohodě a odpracujeme to za něj," uvedl Šapovaliv. A přesně to se českému výběru povedlo.

Sám Šapovaliv předtím otevřel skóre celého zápasu v početní výhodě. "Dnes se nám v přesilovkách dařilo. Jeden gól jsme z nich dali, jeden jsme dali při hře šest na pět, to taky potěší. Doufám, že nás to nakopne," hodnotil hru v nerovnovážném počtu hráčů Šapovaliv.

Výsledky MS U20