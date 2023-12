Dvacítka uzavřela skupinu výhrou nad Švýcarskem, ve čtvrtfinále ji čeká Kanada

Česká hokejová dvacítka uzavřela na mistrovství světa základní skupinu výhrou 4:2 nad Švýcarskem. Národní tým sice nechal soupeře ve druhé třetině srovnat, ve třetí ale potvrdil, že měl v zápase navrch a zásluhou Jiřího Kulicha a Tomáše Hamary odskočil do rozhodujícího trháku. V úterním čtvrtfinále čeká mladé Čechy od 12:00 Kanada, která si poradila s Německem 6:3.

Obhájce stříbra z minulého šampionátu v kanadském Halifaxu dostaly do náskoku dvě využité přesilovky. Ve 13. minutě otevřel skóre Matyáš Šapovaliv a v polovině utkání zvýšil Robin Sapoušek. Do konce druhé třetiny smazali ztrátu Simon Meier a Julien Rod, ale druhou českou výhru ze čtyř utkání na turnaji zařídil Kulich po akci Tomáše Galvase a pojistku přidal Hamara.

"Těžké utkání. Sami jsme si ho trošku zkomplikovali. Soupeř pracoval celých šedesát minut tvrději než my. My jsme tam měli hezké hokejové věci, v koncovce jsme to ale za mě překombinovávali. Dali jsme sice dva hezké góly, chtěli jsme ale větší přímočarost a tlak do brány. To tam bohužel nebylo," řekl po utkání novinářům Augusta.

V první šanci se ocitl v 6. minutě Ondřej Becher, ale gólman Alessio Beglieri zasáhl. Poradil si i se střelou Eduarda Šalého. Brankáře Michaela Hrabala prověřil v polovině úvodní třetiny Gregory Weber. Vzápětí se na druhé straně protlačil do šance kapitán Kulich, švýcarský gólman ale stihl jeho zakončení vytěsnit. V čase 12:04 při Weberově vyloučení už se Češi prosadili. Po střele Matyáše Melovského z levého kruhu skóroval z dorážky Šapovaliv.

Ve druhé části nejdříve zahrozil Jakub Štancl a zvýšit náskok mohl ve 26. minutě Dominik Rymon, který tečoval střelu Matěje Prčíka do tyče. V polovině utkání při signalizovaném vyloučení a hře šesti proti pěti už se to českému výběru podařilo. Kombinaci Kulicha a Bechera zakončil u levé tyče do odkryté branky Sapoušek.

Další příležitost měl Šalé. Švýcaři se do šancí nedostávali, ale přesto se dočkali snížení. V 35. minutě překvapil Hrabala nahozením z levého rohu Meier a český gólman si puk hokejkou ztečoval do vlastní branky. Odpovědět se nepodařilo Becherovi ani Adamu Židlickému a 57 sekund před koncem druhé části bylo vyrovnáno. Weber po objetí branky našel nehlídaného Juliena Roda, který trefil volný prostor u levé tyče Hrabalovy branky.

"Když byl soupeř o krok rychlejší, tak se k němu přiklonily i ty šťastné odrazy. Na druhou stranu si velice vážím, že jsme to zvládli. Nebylo to vůbec jednoduché utkání, na mistrovství světa není jednoduchého soupeře. Všechny ty týmy pracují. Zvládli jsme to, vyhráli jsme, což je nejdůležitější. Teď se potřebujeme nachystat na zásadní zápas mistrovství," podotkl Augusta.

Konečná tabulka skupiny B. Livesport

Ve 45. minutě inkasoval Sapoušek tvrdý zákrok od Rika Grediga a musel odstoupit ze hry. Češi se vzápětí ubránili při první oslabení po Becherově faulu. Potom měl příležitost po kombinaci se Šalém Melovský, ale Beglieriho nepřekonal. V 53. minutě podpořil útok Galvas, nabídl puk před brankoviště Kulichovi, který svým čtvrtým gólem na turnaji rozhodl.

Zvýšil mohl hned vzápětí z přečíslení po Rymonově přihrávce Štancl. Vyrovnat mohl z úniku Jan Hornecker, ale Hrabal si s jeho bekhendovým blafákem poradil. V čase 55:18 se trefil od modré čáry Hamara a pečetil výsledek, který nezměnila ani power play Švýcarů a v závěrečných 50 sekundách i přesilovka při Hamarově trestu.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

"Trápili jsme se celý zápas, nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Nakonec jsme to ubojovali, za což jsme rádi. Ale příští zápas to musí být lepší, jinak nemáme šanci. Měli jsme pár brejků, gól jsme z nich ale nedali. To se občas ale stává, a když to tak je, tak musíme pokračovat a těch šancí si vytvořit více," uvedl útočník Melovský, autor dvou asistencí.

"Po vyrovnání jsme dostali kartáč, museli jsme se probrat, začít bruslit, srážet se a povedlo se to tak z 50 procent, ale nebylo to ono. Pokud budeme ve čtvrtfinále předvádět to co dnes, tak moc šancí mít nebudeme," dodal Melovský, který je se sedmi body za sedm asistencí druhým nejproduktivnějším českým hráčem na turnaji za Kulichem (4+3).

Výsledky MS U20