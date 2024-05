Ve středu převzal polský pas, teď vyhlíží start MS. Čekal jsem, že to půjde rychleji, uvedl Fučík

Hokejový brankář Tomáš Fučík (30) zažije v následujících dnech speciální chvíle. Třicetiletý gólman by si měl připsat premiérový start na mistrovství světa, ale ne za rodné Česko. Odchovanec Třebíče už několik let patří mezi elitní brankáře polské ligy a v minulých dnech získal polské občanství. Trenér Róbert Kaláber (54) jej tak mohl zařadit do nominace na šampionát v Praze a Ostravě.

"Před sedmi osmi roky jsem se rozhodl hrát v Polsku. V té době jsem moc nevěděl, co to bude znamenat. A dnes stojím tady jako brankář Polska," řekl Fučík novinářům v Ostravě.

Poprvé se začalo mluvit o tom, že by mohl získat polský pas, při jeho angažmá v Jastrzebie v letech 2016 až 2018. Fučík ale poté odešel do Británie, na Slovensko a dvě sezony chytal i v české první lize. Před třemi lety se do Polska vrátil. "Už při prvním angažmá jsem dostal laso ze svazu a mluvilo se o tom. Musel jsem projít nějaké roky v polském hokeji, abych měl nárok na občanství. Do toho jsem si mimo jiné našel v Polsku ženu, což mělo taky velký vliv na to, že jsem občanství získal," řekl Fučík.

Poslední dny byly hektické. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se na MS opravdu představí. Polský prezident Andrzej Duda žádost podepsal 25. dubna, pas Fučík převzal až tento týden ve středu. "Čekali jsme, že to bude mít trošku rychlejší spád," uvedl. Před lety o možnosti reprezentovat Polsko moc nepřemýšlel. "Ale poté, co Poláci v minulé sezoně postoupili mezi elitu, tak na to byl trošku větší tlak ze strany svazu. Chtěli brankoviště mnou posílit," řekl.

Při sbírání potřebných dokumentů pro udělení občanství se dozvěděl, že rodina má kořeny v Polsku. "Konkrétně ve Lvově, který je teď ukrajinský. Před druhou světovou válkou byl ale polský. Nějaká vzdálená část rodiny je odtamtud, plus moje žena a to, že v Polsku začnu sedmou sezonu, rozhodlo."

Polsko hraje v ostravské skupině B a jeho manželka pracuje v nemocnici v Havířově, kde mají i rodinné zázemí. "Kdybych nastoupil na MHD, tak jsem za 18 minut doma," pousmál se Fučík.

Do Polska odešel prakticky z donucení. Neměl moc na vybranou. "V Liberci v roce 2015 jsem měl slušně našlápnuto, abych se tam mohl pohybovat, chytal minimálně na farmě v Benátkách a říkal si o šanci v extralize. Mohl jsem podepsat smlouvu na tři roky, ale vše kvůli tabulkám (odstupnému) shořelo. Musel jsem hledat alternativu, abychom mohl vůbec pokračovat s hokejem," uvedl.

Poláci vstoupí do MS zápasem s Lotyšskem. Enetpulse

Polsko postoupilo mezi světovou elitu po 22 letech a cíl týmu je jasný, udržet se. "Nepřijeli jsme sem na výlet. Všichni bychom se chtěli příští rok znovu objevit na mistrovství světa. Bude to těžké. Týmy, se kterými bychom o to měli bojovat, jsou jasné. Nevidím ale důvod, proč bychom nemohli o body obrat i nějakého z favoritů. Může dojít k podcenění, ale nechci předbíhat. Uvidíme, jak to bude vypadat," podotkl Fučík.

S největší pravděpodobností dostane i šanci předvést své schopnosti na ledě, dopředu ale svou roli nechtěl specifikovat. "Mistrovství světa je krátký turnaj. Může to být o jednom zápase, který se povede. Pro nás je každý zápas play off. Žádnou pozici nemám, připravuji se na každý zápas. Základ je, aby byl člověk zdravý. Doufám ale, že šanci dostanu i proto, že všichni strávili spoustu času na tom, abych dostal občanství a mohl tady být. Záležet ale bude na trenérovi," řekl Fučík.

Ani jeden z trojice brankářů v týmu se nenarodil v Polsku. Fučíka doplňují původem Američan John Murray a David Zabolotny, který se narodil v Německu. "Situace s brankáři je v Polsku komplikovaná. Je to jedna z věcí, na kterých musí hodně zamakat. Hokej celkově stoupá, ale u výchovy gólmanů vidím velký handicap, na který se budou muset zaměřit, pokud nebudou chtít mít v brance Američana a Čecha," uvedl Fučík.

Polsko – Lotyšsko (sobota 16:20)