Velice slušný týmový výkon, výborný a obětavý. A vynikající gólman, chválil Rulík

Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka potěšil úspěšný vstup do turnaje mistrovství světa. Po výhře nad Finy 1:0 po samostatných nájezdech ocenil v rozhovoru s novináři obětavý výkon svých svěřenců i bezchybně chytajícího Lukáše Dostála. A byl rád, že tým se celkově zlepšil oproti vystoupení na Českých hrách v Brně.

Zatímco minulý týden ve čtvrtek Češi podlehli Finům 1:4, dnes je nenechali vůbec skórovat. "My jsme se na to utkání pečlivě chystali. Byl to strašně těžký zápas, ale to tady bude každý. Z těch předchozích utkání jsme věděli, co nebylo z naší strany optimální, zaměřili jsme se na to, ale je to práce na celý turnaj. A my jsme připravení na tom pracovat," řekl Rulík.

Pro hráče přitom nebylo úplně snadné dostat se hned od začátku do tempa. Zápasu totiž předcházelo oficiální zahájení šampionátu. "Nebylo to lehké po tom velkém ceremoniálu, byla tam velká pauza mezi rozbruslením a nástupem na led, ale bylo to pro oba týmy stejné. Strašně nám pomohli diváci, kteří byli fantastičtí, pomohli nám k dobrému pohybu," uvedl Rulík.

Sestřih utkání Česko – Finsko. Livesport

"Všichni jsme rádi, že jsme to dnes zvládli. Velice slušný týmový výkon, výborný, obětavý a podpořený vynikajícím gólmanem. Jsme šťastní, že jsme neprohráli, ale je to jen vstup do turnaje. A už začíná příprava na další utkání," dodal Rulík.

Mužstvo nesrazil ani neuznaný gól Ondřeje Paláta ze závěru druhé třetiny po trenérské výzvě finské střídačky. "Viděl jsem skrumáž před bránou, chtěli jsme jít do brány, ale nedokázal jsem odhadnout, zda náš hráč v brankovišti je, nebo ne, či zda překážel gólmanovi v zákroku, nebo ne. Byli jsme v tu chvíli šťastní, že jsme dali gól, ale pak přišlo to rozhodnutí. A my ho musíme tak vzít," konstatoval Rulík.

Nájezdy zvládli Češi na výbornou. Zatímco sami proměnili díky Ondřeji Kašemu a Romanu Červenkovi dva pokusy ze čtyř, Finové mezi čtyřmi exekutory úspěšného střelce nenašli. "Měli jsme to přichystané dopředu...," podotkl Rulík.

Statistiky utkání. Enetpulse

Velkým pátečním tématem nejen pro trenéry byl odjezd útočníka Dominika Kubalíka k porodu. Chyběl kvůli němu i přes poledne na rozbruslení. Nakonec ale do zápasu nastoupil.

"Měli jsme připravené dvě sestavy - s ním a bez něho.. Kdyby nemohl, tak bychom hráli na jedenáct útočníků, měli jsme připravení i formace a kombinace na přesilovky s ním i bez něho. Jen jsme čekali, kterou použijeme. Naštěstí vše dopadlo dobře. Dominik byl v nelehké situaci, asi se také moc nevyspal a hodně myšlenek měl asi tam, ale celkově si myslím, že to zvládl velice dobře," řekl Rulík.