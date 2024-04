Vrána se zapojí do přípravy před MS. Zaslouží si šanci porvat se o místo, říká Nedvěd

Do přípravy hokejistů před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě se zapojí i útočník Jakub Vrána (28), který dohrál sezonu v nižší zámořské soutěži AHL. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 se k týmu přidá v úterý a mohl by nastoupit do přípravných zápasů proti Slovensku tento týden. Vedení národního týmu o tom informovalo v tiskové zprávě.

"Během kempu v Českých Budějovicích jsme se společně s trenéry shodli, že si Kuba Vrána zaslouží šanci porvat se o místo v sestavě na mistrovství světa. Chtěli jsme, aby se zapojil co nejdříve do přípravy," uvedl generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Vrána, bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2022, je druhým hráčem ze zámoří, který se zapojí do přípravy týmu. Na úterním srazu v Bratislavě se bude hlásit i mladý obránce David Špaček, který hrál také v AHL.

Vrána již v zámoří absolvoval výstupní zdravotní prohlídku a dnes přiletěl do Prahy. V sezoně odehrál 21 zápasů v NHL za St. Louis. Většinu ročníku ale strávil na farmě v AHL v týmu Springfield Thunderbirds a ve 42 zápasech nasbíral 36 bodů (16+20).

"Kuba má za sebou sezonu, během které se neudržel v hlavním týmu NHL. Na farmě se mu ale začalo herně dařit a byl i produktivní. I přesto, že většinu sezony strávil v AHL, mu chceme dát šanci v přípravném kempu. Chceme ho vidět v akci už během dvou zápasů na Slovensku," uvedl hlavní kouč Radim Rulík.

Vrána zatím odehrál za reprezentaci 29 zápasů a startoval na třech světových šampionátech. Pražský rodák je připraven o start na domácím MS zabojovat. "Jsem rád, že mi trenérský štáb dal tuto šanci. I z toho důvodu jsem se snažil urychlit všechny procesy po konci klubové sezony, abych se k národnímu týmu mohl připojit už tento týden. Když se ukážu v dobrém světle, věřím, že dostanu šanci i příští týden v dalších třech zápasech v Brně," řekl Vrána.

V NHL má na kontě 367 zápasů v základní části s bilancí 110 gólů a 99 asistencí. V play off přidal ve 38 utkáních tři branky a pět asistencí. Stanley Cup získal před šesti lety s Washingtonem. Nastupoval také za Detroit.