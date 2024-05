Trenér Rulík po porážce s Finskem: Zápas hodně ukázal, v Praze to bude ještě vyšší level

Spoustu poznatků si z první porážky v závěrečné přípravě na světový šampionát v Praze a Ostravě odnesl reprezentační kouč Radim Rulík (58). Jeho svěřenci na Českých hrách (Betano Hockey Games) v Brně nestačili na Finsko a podlehli 1:4. Se stejným soupeřem se domácí tým utká příští pátek v zahajovacím duelu MS a Rulík novinářům řekl, že duel bude mít ještě daleko vyšší level než dnes.

"Bude možná o třicet procent rychlejší a mnohem těžší. Finové hráli dnes do obrany, hlídali si to, snažili se pokrýt naše protiútoky," řekl Rulík a na mysli neměl jen úvodní duel mistrovství, ale víceméně tak charakterizoval všechny boje ve skupině v Praze.

První gól Finů padl v přesilovce, na kterou se český tým připravoval, přesto ji nezvládl. "Věděli jsme, jak to budou hrát, hráčům jsme to ukázali, přesto jsme ale inkasovali. Mrzí mě i druhý gól, kdy nás Finové přetlačili. Oběma jsme měli zabránit," vytýkal kouč týmu defenzivní chyby.

Střelci utkání. Livesport

Větším problémem však bylo, že jeho svěřenci se nedokázali prosadit střelecky. V celé sezoně nečekal národní tým na první gól v zápase tak dlouho, jako dnes. Až v 57. minutě se při hře bez brankáře prosadil Jáchym Kondelík.

"Musíme být daleko nebezpečnější ve slotu a v předbrankovém prostoru. Na tom je třeba zapracovat, tam vidíme hodně místa na zlepšení, zatím to není úplně podle našich představ. Úsilí bylo, konkrétní věci si musíme probrat," poznamenal Rulík.

Ke gólu nevedly ani čtyři přesilové hry. Kouč přiznal, že dnešními speciálními formacemi tak trochu mlžil. "Na mistrovství světa to bude jiné, dnes jsem to nechtěl úplně odkrýt. To platí i o postu prvního obránce pro přesilovku. Neřeknu vám jméno, i když to mám hlavě. Když vám to povím, Finové si to přeloží a přečtou. Takže zatím mlčím, uvidíte při nominaci," sdělil trenér.

Neprosadili se ani hráči ze zámoří, od nichž by se produktivita na šampionátu měla čekat. "Vůbec nechci někoho omlouvat, jen musím vysvětlit, že někteří kluci hráli po dlouhé době ostrý zápas. Dám příklad: Filip Zadina měl v závěru sezony lehké zranění v dolní části těla a hrál naposledy 7. dubna. Podobně na tom byli i další hráči ze zámoří. Musíme jim dát prostor na adaptaci, aby se dostali do herního tempa. Jejich výkony určitě půjdou nahoru," je přesvědčen kouč.

Klíčový byl první gól

Jako klíčový pro vývoj viděl Rulík první gól. "Měli jsme ho dát my, byly nějaké šance, přečíslení, ale to provedení v rychlosti nebylo úplně správné. Ale jsem strašně rád, že jsme tento zápas odehráli, hodně to ukázalo," poznamenal.

V sobotu čeká jeho výběr zápas se Švédskem, do něhož nastoupí jiná sestava. Trenér ale nemá obavy, že by velké penzum hráčů na závěrečném kempu v Brně mělo mít zásadní vliv na sehrání. "Podívejte na Kanadu. Ta se sejde na letišti a dá mančaft dokupy za pár dní. Já v tom nevidím problém. Ale musíme zvolit správné typy hráčů pro souhru. Takové, kteří zažehnou oheň, jenž pak bude hořet. Hráče musí nominace na mistrovství světa nakopnout a ne přinést uspokojení, že se tam dostali," podotkl kouč.

Statistiky utkání. Livesport

Do konečné nominace má ještě dva víkendové brněnské zápasy se Švédskem a Švýcarskem. "Někdo už na pražská vrata klepe a někdo ne," nenaznačil Rulík jediné jméno hráčů v poli, kteří už jsou na listině. Neprozradil ani počet hráčů, které na sobotu pozmění. "Měl jsem to připravené, ale ještě do toho asi sáhnu. Poznáte to v pátek na tréninku," řekl.

Jistotu ale mají tři gólmani. Dnes chytal Lukáš Dostál, záda mu kryl Petr Mrázek a z tribuny přihlížel Karel Vejmelka. "Dostál to neměl vůbec jednoduché, ale takové zápasy prostě jsou. Víme, že Davidu Rittichovi skončila v Americe sezona, ale do trojlístku v bráně nechceme sahat," uzavřel Rulík.