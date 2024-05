Boston nevyužil v play off NHL ani druhý mečbol, jeho kouč kritizoval Pastrňáka

Hokejisté Bostonu promarnili už druhý mečbol na postup do čtvrtfinále play off NHL. Bruins podruhé v řadě podlehli Torontu těsně o gól (2:1), tentokrát však vstřelili kontaktní branku až vteřinu před koncem základní hrací doby. Zatímco Češi v čele s Davidem Pastrňákem (27) nebodovali, pod vítězství Maple Leafs se výrazně podepsal dvěma trefami švédský forvard William Nylander (28). Napínavou sérii, která může výrazně zasáhnout do české nominace na blížící se světový šampionát v Praze a Ostravě, tak rozhodne až sedmý zápas.

Češi se v šestém duelu série s Torontem neprosadili a Pastrňák tak nebodoval podruhé za sebou. Gól nebo asistenci zaznamenal v prvních čtyřech zápasech, po nichž Boston vedl 3:1. Bez jeho příspěvku se Bruins trápí. Toronto dvakrát za sebou vyhrálo 2:1, šestý zápas rozhodl dvěma góly Nylander.

Pastrňák ve čtvrtek odehrál téměř 20 minut a na branku Maple Leafs vyslal čtyři střely. Jeho výkon ale trenéra Jima Montgomeryho zklamal. "Nejlepší hráči by v této fázi sezony měli prokázat své kvality a tým táhnout. Potřebujeme od nich pomoc v rozhodujících chvílích. Bradovi (Marchandovi) se to v sérii povedlo, od Pasty (Pastrňáka) potřebujeme víc," uvedl kouč.

"Musí přidat a být tím dominantním hráčem, na kterého jsme zvyklí. Zatím se mu to daří jen v náznacích, ne tak pravidelně jako v základní části," dodal. Český snajpr přemítal, co může udělat lépe. "Asi bych se měl víc tlačit do zakončení. Když se mi nedaří, vždycky mi to pomůže," řekl.

Zatímco v pátém utkání Maple Leafs odvraceli vyřazení až v prodloužení, v šestém si pro těsné vítězství došli už v základní hrací době, a to jim podruhé v řadě chyběl nejlepší střelec ligy Auston Matthews. Odstoupil ve čtvrtém duelu a nemoc ho do série stále nepustila. Za prodloužení série vděčili Nylanderovi a skvěle chytajícímu Josephu Wollovi.

Švédský útočník ukončil třináctizápasové čekání na gól těsně před koncem druhé třetiny. Po vhazování v útočném pásmu zamotal hlavu několika soupeřům a jeho nahození skončilo až za Jeremym Swaymanem. Vítěznou branku dal křídelník Maple Leafs v čase 57:47. Využil chyby Bruins v útočném pásmu a v samostatném úniku vyzrál na Swaymana.

"William je skvělý hráč, který dokáže rozhodovat důležité zápasy. Když má puk na hokejce, může kdykoliv něco vymyslet. Dnes dal dva góly a pomohl nám k výhře. Nikoho z nás to ale nepřekvapuje," chválil švédské křídlo John Tavares. Gólmana Wolla o první čisté konto v NHL připravil desetinu sekundy před koncem Morgan Geekie.

Woll v posledních dvou zápasech dostal šanci jako jednička a Toronto s ním získalo potřebnou jistotu. Pětadvacetiletý brankář ve svém premiérovém play off zatím inkasoval jen dvakrát a drží úspěšnost zákroků nad 96 procenty. "Opět chytal fantasticky," chválil Wolla druhý hrdina Nylander.

Bruins budou v noci na neděli stejně jako loni čelit obratu v sérii z 3:1 na 3:4. Minulý rok je na cestě za Stanley Cupem nečekaně vyřadila Florida, které v rozhodujícím duelu podlehli 3:4 v prodloužení. "Vypadá to na stejný průběh jako minulý rok. V kabině musí být všichni frustrovaní," řekl útočník Toronta Tyler Bertuzzi, jenž byl v loňské vyřazovací části nejproduktivnějším hráčem Bruins.

