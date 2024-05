Přáli jsme si výhru, ale užil jsem si to. Byla tu skvělá atmosféra, řekl Dostál

Podruhé v kariéře se do branky národního hokejového týmu postavil Lukáš Dostál (23). Brněnský odchovanec si i přes prohru 1:4 s Finskem zápas užil a byl rád, že se mohl ukázat v hale, kde vyrostl a kde se odrazil do světa.

Na Dostála šlo v úvodním zápase Českých her pouze 16 střel, v první třetině dokonce jen dvě. "Je to moje práce, někdy pochytá gólman čtyřicet střel, někdy je to jen patnáct. Vždycky si s tím musí poradit," řekl novinářům třiadvacetiletý brankář Anaheimu.

Mrzí ho, že český tým doma nevyhrál. "Přáli jsme si výhru, to je jasné. Myslím si, že jsme podali dobrý výkon a že kluci to odmakali. Samozřejmě jsou věci, na které se musíme ještě podívat a rozebrat je," uvedl.

Statistiky utkání. Livesport

Po šesti letech se znovu postavil na brněnský led před zaplněnou arénou, která v závěru vyvolávala jeho jméno. "Fakt jsem si to užil, byla tady zase skvělá atmosféra," vzpomněl si Dostál na dobu, kdy v Brně vyrůstal.

Reprezentace má před sebou ještě dva brněnské zápasy, v nichž zřejmě dostanou šanci jeho parťáci Karel Vejmelka a Petr Mrázek. Celá trojice má nominaci na mistrovství světa jistou, nezmění to ani David Rittich, jemuž v NHL s Los Angeles skončila sezona.

"Bavili jsme se o tom, co bude dál, ale více si povíme až zítra. Jsme dobrá trojka, máme partu, známe se, takže žádný problém není, užíval jsem si to i po této stránce," řekl Dostál, aniž by prozradil, jaká bude hierarchie v brankovišti při šampionátu v Praze.

Všichni tři gólmani z NHL si ale budou muset zvykat na širší kluziště. "Je to trochu jiné, puky se odráží pod jinými úhly, hráči mají tady na větším prostoru více času, kdežto v NHL střílejí ze všech pozic. Rozdíl je, ale já jsem na hřištích těchto rozměrů vyrůstal, takže jsem si to vyzkoušel a je to v pohodě," uzavřel Dostál.