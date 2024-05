Z florbalu do Hollywoodu. Jak začali čeští kluci bavit lidi na hokejovém šampionátu

Píší stejný příběh, jako byly ty, které kdysi hltali na stránkách prestižního byznysového magazínu Forbes. O tom, jak Češi díky revolučnímu nápadu porazili celý svět, přestože začali v neporovnatelně skromnějších podmínkách. Dva odhodlaní kluci z Prahy si vysnili, že budou vytvářet zábavné show pro fanoušky na těch nej sportovních akcích. V poměrně nerozvinutém odvětví se během pár let vyšvihli mezi úplnou světovou špičku. Teď o tom přesvědčili i na hokejovém šampionátu v Praze a Ostravě.

I díky nim se mistrovství světa stalo strhujícím zážitkem, na kterém se diváci neměli šanci ani chvilku nudit. A to ani ve chvílích, kdy se na ledě odvíjela nezáživná pasáž zápasu anebo třeba byla přestávka a nedělo se tam vůbec nic. Sladěná světla, povzbuzující muzika, soutěže, aktivity pro fanoušky na obří kostce, zajímavé statistiky, za mikrofonem neúnavný moderátor Libor Bouček, světové eso ve své branži. Nezapomenutelný zážitek… Obrovsky napumpované divadlo za miliony korun.

Hokejové šampionáty v minulých letech se této úrovni při vší úctě ani nepřiblížily. "Málokdo si uvědomuje důležitost diváckého zážitku, který je třeba si vzít pod kontrolu a výrazně jej zlepšit, aby se zmírnil dopad sportovního výkonu na diváka," říká Aleš Hlavička (36), jeden ze zakladatelů a majitelů agentury Fandom Factory, jež celou show na turnaji vystrojila. Starala se o ni i během MS v Česku před devíti lety, tehdy to byla její první velká akce. Měla výhodu, že před nimi se této stránce věci nikdo příliš nevěnoval. "Cokoliv jsme udělali, cokoliv nás napadlo, byl velký posun oproti tomu, co bylo do té doby," vzpomíná.

A překvapivě to neplatilo jen o hokeji, nýbrž třeba i o světovém šampionátu v basketbalu, který loni také tato česká firma obhospodařovala. To už je daleko monstróznější akce s dopadem na celou planetu. "Člověk si řekne: mistrovství světa v basketbale, obří event, který tohle musí mít přece skvěle zmáknuté. S tím, s čím jsme tam přišli my, nás FIBA měla za ohromné hvězdy, protože ten event vůbec takhle neznala. Hrozně jsme ho posunuli, a to jsme tam používali nástroje, které jsou pro nás normální," líčí Hlavička.

Kdokoliv viděl alespoň fragment z letošní hokejové parády, jež strhla historický divácký rekord a atakuje hranici 800 tisíc fanoušků, dobře ví, že v těch slovech není ani špetka vychloubání. Ohlasy jsou odevšad pozitivní. "Diváci se baví, lístky se prodaly, arény jsou narvané, to se vždycky dělá show líp… Povedlo se i skvěle uchopit setup haly, přidaly se kinetické svítící koule kolem kostky, DJské a moderátorské stage, spoustu světel, které zapříčiní to, že když divák přijde do O2 areny, jíž za ty roky zná, první dojem je: jsem ve výjimečném prostředí."

Všechno to navozuje dojem hodinářsky přesně seřízeného a sladěného orloje. Vždyť také třeba za světelnou show stojí desítky hodin programování a dnů testování. Nic nesmí ani drobně zaškobrtnout. Celý zážitek pak má svého režiséra i předem daný scénář, jejž vymýšlí tým lidí společně s partnerskou společností Livebros. "Co se děje před zápasem, o přestávkách, o komerčních pauzách… Jinak se s divákem pracuje v první třetině, jinak na konci, stejně tak se to mění, když padá hodně gólů a fanoušci se baví, nebo když je zápas dlouho 0:0 a sportovní výsledek a výkon je spíš nic moc."

V tu chvíli vystupuje do popředí role režiséra, jenž je zodpovědný za to, že zápas dovede správným směrem a atmosféru uchopí tak, aby dění na hřišti pomohl a neuškodil mu. Kompletní program zajišťuje během zápasu zhruba 40 lidí. Pokud někdo z nich udělá chybu, fanoušci to v hale okamžitě poznají. A dochází k trapnému momentu.

Jako na minulém šampionátu v Praze v zápase o bronz mezi Českem a týmem USA, když moderátor Bouček oznámil, že se bude hrát hymna vítězných Američanů. Místo toho se ve vyprodané hale rozhostilo ticho… "Trvalo sice asi pět nebo šest vteřin, ovšem nám připadalo nekonečné. DJ si z nějakého důvodu myslel, že se hymna bude zpívat, což se do té doby opravdu dělo, neměl ji připravenou, takže zabralo další čas, než ji našel na YouTube a pustil ji. Když tam 15 vteřin stojí hráči, čekají na hymnu a nic se neděje… Byly to hodně horké chvilky, naštěstí se to stává výjimečně," usmívá se Hlavička.

Aleš Hlavička (první zleva) ještě coby florbalista v dresu Tatranu. www.tatran.cz

V té době agentura na velkých scénách začínala. Na úplném startu se tenhle bývalý florbalový reprezentant a sedminásobný mistr s Tatranem Střešovice dal dohromady s kamarádem z prostředí děrovaného míčku. "Byli jsme mladí kluci bez nějaké firmy, měli jsme jen rádi NHL a NBA… Tak jsme vyrazili na zkušenou do Ameriky hledat inspiraci. Vysnili jsme si mistrovství světa v hokeji, nabídku na něj jsme připravovali dva roky. A dali nám to. Řekli: ‘Kluci, ukažte co umíte!’," popisuje.

Tak to ukázali… Od rána do večera nežili ničím jiným, šampionát pak překonal divácký rekord, byl i ekonomicky nejúspěšnější v historii, Češi se dostali až do semifinále… Všechno si sedlo. A agentuře, kterou v tuzemsku zprvu odmítly desítky klubů, se začaly otvírat jedny dveře za druhými. V čele s Českým olympijským výborem. "Velký průlom však nastal až po covidu, kdy se roztrhl pytel s organizacemi, které o diváckém zážitku začaly víc přemýšlet."

A čeští průkopníci se dostali až do NHL. S projektem v partnerství se Sony Pictures Entertainment, významné hollywoodské studio by totiž v rámci zápasů chtělo pravidelně promovat na kostkách nad ledem své filmy. A oslovilo právě pražskou agenturu, takový kredit a věhlas už ve světě její práce má.

Byla vidět u průlomových počinů. Třeba na loňském mistrovství světa basketbalistek do 19 let v Madridu, kam dodávala obsah na LED palubovku, jež se na turnaji testovala. Může se něčeho podobného dočkat i hokej? "Je to zatím tajnější, nicméně výrobce plochy je ve fázi, kdy pro něj vyvíjí technologii. Sám jsem překvapený, protože tahle plocha trochu vyhřívá povrch, což si při hokeji moc nedovedu představit. Ovšem vymýšlejí to tak, aby to byli schopni odchladit," vypráví Hlavička.

Až se hokejový šampionát za pár let zase vrátí do Česka, může mít obrovské lákadlo v podobě dalšího unikátního zážitku. "Je to klidně možné," přisvědčuje. Agentura Go4Gold teď jedná o uzavření stálé spolupráce s IIHF, která zatím svěřuje program v arénách do rukou lokálních organizátorů, proto je rok od roku úroveň jiná.

Mimochodem zmíněný název agentury je příznačný. "To, co o sobě říkáš, tím se většinou staneš," glosuje jej Hlavička. A dovětek? Na stránkách Forbesu už si mohl přečíst také příběh své firmy…