Edmonton boj o Stanley Cup nevzdává, Floridu doma rozstřílel 8:1. McDavid překonal Gretzkyho

Hokejisté Edmontonu roznesli doma Floridu 8:1 a snížili stav finále NHL na 1:3. Connor McDavid (27) si připsal čtyři body (1+3) a třetí přihrávkou v zápase stanovil nový rekord soutěže v počtu asistencí v jednom play off (32). Dvakrát skóroval Dylan Holloway (22) a poprvé v sérii díky dvěma asistencím bodoval Leon Draisaitl (28). Sergej Bobrovskij (35) střídal ve 25. minutě po páté inkasované brance.

Série, ve které nenastupuje žádný český hráč, pokračuje na ledě Floridy pátým zápasem ve středu 19. června ve 2:00 SELČ.

"V předchozích zápasech naše pětky hrály semknutě jako jeden muž, tentokrát ne. Navíc soupeř po ledě létal, hrál neuvěřitelně," řekl lídr Floridy Matthew Tkachuk. "Víme, že jejich největší síla je v přečíslení a že mají šikovné hokejisty, a dnes jim fungoval celý tým. Všechny čtyři lajny a šest obránců vytvářeli šílené a skvělé akce. Vypadali úžasně a nenašli jsme odpověď," doplnil.

Edmonton zachránila ve třetí minutě dvakrát tyčka a v oslabení udeřil v čase 3:11 Mattias Janmark, na nějž navázal v osmé minutě Adam Henrique. Za Floridu rychle odpověděl tečí Vladimir Tarasenko, ale ještě v úvodní třetině vrátil domácím dvougólový náskok Dylan Holloway.

Na začátku prostřední části se poprvé ve finále trefil McDavid a ve 25. minutě vyhnal Darnell Nurse na střídačku Bobrovského, kterých v součtu předchozích tří utkání pustil jen čtyři góly. Anthony Stolarz udržel čisté konto pouze do 34. minuty, než jej překonal Ryan Nugent-Hopkins v přesilové hře pět na tři. Výhru zpečetili v závěru Holloway s Ryanem McLeodem.

"Je úžasné, co se může stát, když se neporážíte sami. Pokud se vyvarujeme chyb, držíme častěji puk, tlačíme je a máme dobrou šanci vyhrát," zamýšlel se Zach Hyman, nejlepší střelec play off, který ale stále čeká na první zásah ve finále.

Za bezgólového stavu trefili tyč během pár sekund útočníci Floridy Tkachuk i Sam Reinhart a vzápětí se prosadil v přečíslení dva na jednoho Janmark. Autor prvního gólu připravil i druhou změnu skóre a po jeho pasu zvýšil Henrique z hranice brankoviště.

Tarasenko snížil tečí střely od modré čáry a moc nechybělo, aby hosté vyrovnali. Carter Verhaeghe ale nepřekonal v přečíslení dva na jednoho Stuarta Skinnera, který se rychle přemístil proti střele do odkryté branky a vytáhl klíčový zákrok večera. "Ohromný zákrok, rozdílový. Byl lepším gólmanem," uvedl Hyman. Edmontonu vrátil dvougólový náskok z rychlého protiútoku Holloway, který vyzrál na Bobrovského bekhendovou kličkou.

Druhou třetinu ovládl Edmonton a korunoval střeleckou aktivitu 17:4. Už po 73 sekundách hry zamíříl McDavid z dalšího brejku přesně z levého kruhu. A ve 25. minutě vyhnal Nurse ranou z mezikruží Bobrovského z branky. Hrdina předchozích tří duelů inkasoval pětkrát z šestnácti střel.

"Měl toho dost. A když pomýšlíte na obrat, není to o gólmanovi, ale záleží, co předvedete na opačné straně hřiště," řekl trenér Floridy Paul Maurice. "Nemohl za to. Změna gólmanů nás měla probudit. Nepochybujeme, že Bob se vrátí silnější než dříve," doplnil Tkachuk.

Stolarze zachránila tyč po střele McDavida, ale brzy kapituloval. Domácí využili svou první přesilovou hru v sérii, když se z dorážky trefil Nugent-Hopkins. Šestý gól padl v dvouminutové hře pět na tři, protože Florida trestala důraz Hymana na brankovišti. Tkachuk dostal menší trest za pár úderů McDavidovi, který nejevil žádný zájem prát se. Dvě minuty udělili rozhodčí i Bennettovi za hrubost na Hymana.

Florida byla ve třetí třetině aktivnější, na střely vyhrála 15:8, ale Lundell trefil jen tyč. Domácí šetříli své klíčové hráče, McDavid odehrál v závěrečné části pouze čtyři střídání. Přesto vymyslel v 55. minutě sedmý gól, při němž Holloway zakončil rychlou kombinaci do odkryté branky. Kapitán Edmontonu tím překonal rekord, který držel v počtu přihrávek v jednom play off Wayne Gretzky. Skóre uzavřel výstavní ranou z mezikruží McLeod.

"Je jedno, zda dáte osm gólů nebo jeden. Pořád je to jen jedna výhra," konstatoval McDavid, lídr produktivity play off. Na kontě má muž 38 bodů, více během jedné vyřazovací části nasbíral třikrát Gretzky a jednou Mario Lemieux.

První tři góly Edmontonu a poslední dva vstřelili hráči třetí a čtvrté řady. Bodovalo celkem patnáct hráčů Oilers. "Naši nejlepší hráči táhnou tým spoustů večerů, ale občas je zápas, ve kterém nám to padá. To se dnes stalo a doufám, že na výkon navážeme i příště," uvedl Mattias Janmark.