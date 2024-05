Zresetujeme se a budeme hrát jako proti USA, věří před čtvrtfinále s Kanadou Cehlárik

Slovenští hokejisté se se základní skupinou na mistrovství světa v Ostravě rozloučili porážkou se Švédskem, která ale již nemohla nic změnit na jejich postupu do čtvrtfinále a nadcházejícím souboji s Kanadou. Útočník Peter Cehlárik (28) věří, že proti jednomu z hlavních favoritů šampionátu podají Slováci ve čtvrtek mnohem lepší výkon a naváží na utkání ve skupině proti USA, které dokázali v prodloužení vyhrát.

"Myslím si, že každý, kdo hraje hokej, to má tak, že dokáže vše hodit za hlavu. Má tlačítko, zresetuje to. Zápas máme za sebou. Můžeme se poučit z některých věcí, ale turnaj pokračuje," řekl Cehlárik novinářům po porážce 1:6. "Vstup do utkání byl z naší strany docela dobrý, ale byli jsme příliš mnoho vylučovaní a Švédové přesilovky využili," uvedl osmadvacetiletý útočník.

Slováky teď čeká přesun do Prahy, což ale Cehlárika nijak neruší. "To je jedno, jsme na mistrovství světa. Teď jsme tady, pak hrajeme v Praze. Čeká nás důležitý zápas," podotkl hráč švédského Leksandu, který působil čtyři sezony v zámoří a odehrál v NHL 40 zápasů za Boston. Před čtyřmi lety se ale vrátil do Evropy.

Highlights: Švédsko – Slovensko Livesport CZ + SK

Odchovanec Žiliny podle svých slov na turnaji neviděl žádný zápas Kanady. "Jasný, jejich soupiska je nabitá, stejně jako byly nabité soupisky týmů v naší skupině. Amerika, Švédi... Samozřejmě se na ně musíme podívat, podívat se na to, kde jim můžeme ublížit směrem dopředu," řekl Cehlárik.

Základem k možnému úspěchu bude zopakovat výkon ze souboje se Spojenými státy americkými. "Budeme hrát stejně rychle do brány, využívat šance z předbrankového prostoru, které se naskytnou. Ideálně dát první gól hned na začátku," uvedl Cehlárik. "Proti Americe jsme hráli přesně tak, jak si to představujeme. Budeme se snažit podat podobný výkon," řekl.

Statistiky zápasu Enetpulse

Otázkou je, zda nebude v sestavě Slovenska chybět jeden z klíčových útočníků Martin Pospíšil, jenž ze zápasu proti Švédsku odstoupil již v první třetině zřejmě s poraněným ramenem.

"Hraje fakt výborně, je silný na puku, velmi dobře využívá prostor a čas, který tu má na velkém ledě. Dokáže si podržet puk nebo si ho posunout do prostoru, takže hraje pro nás velmi efektivně a já věřím, že bude zdravý," přál si Cehlárik.

Kompletní zpravodajství z MS