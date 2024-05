Švédsko dalo šestku Slovákům, Švýcarsko přehrálo Finsko a ve čtvrtfinále půjde na Německo

Hokejisté Švédska udrželi v základní části mistrovství světa v Ostravě stoprocentní bilanci, v posledním utkání porazili Slovensko 6:1. Již před začátkem duelu bylo jasné, že Švédsko se ve čtvrtečním čtvrtfinále utká s Finskem a Slovensko nastoupí v Praze proti Kanadě. Dvě branky vstřelil Joel Eriksson Ek (27), tři body posbíral Erik Karlsson (33). Výhra 3:1 nad Finskem pro hokejisty Švýcarska znamená, že ve čtvrtfinále se utkají s Německem.

"Bylo by snadné zabalit stan a dneska vůbec nic neukázat. Ale my jsme chtěli končit na pozitivní notě. Ukázali jsme charakter. Nemáme strach z toho, že jsme sestoupili. Už v minulosti jsme ukázali, že bojujeme až do konce a jsme odolní. Končíme s hlavami nahoře," prohlásil zkušený bek Ben O'Connor.

Rakušané potřebovali k udržení postupových nadějí zdolat Brity v základní hrací době a pak doufat, že jim pomohou Švýcaři tříbodovým vítězstvím nad Finskem. Na úkor Seveřanů by pak postoupili díky lépe zvládnutému vzájemnému zápasu, v němž zvítězili 3:2.

O čest hrající Britové jim ale od začátku statečně vzdorovali. Rakušané sice vyhráli první třetinu na střely na branku 10:5, ale bezgólovým stavem nepohnuli, protože ztroskotávali na výborně chytajícím Bownsovi.

Hned v nástupu do druhé části fauloval Dowd v šanci Zwergera a musel na trestnou lavici. Unterweger otevřel skóre a zdálo se, že Rakušané směřují za splněním poloviny ze svých postupových plánů, jenže opak byl pravdou.

Ve 27. minutě špatně střídali, navíc fauloval Stapelfeldt a O'Connor tvrdou ranou do horního růžku vyrovnal. Britové byli ve druhé části dokonce výrazně střelecky aktivnější (16:7), skóre ale zůstalo rovnovážné.

Hned po 11 sekundách třetího dějství se proti pravidlům provinil Raffl a Perlini poslal Brity do vedení. V 51. minutě navíc zvýšil Mosey, a když to Rakušané zkusili necelých pět minut před koncem v zoufalé snaze o obrat s hrou bez gólmana, definitivně rozhodl Dowd. Až 45 sekund před vypršením základní doby odpověděl za Rakušany Mario Huber.

Rakouský tým musí dál čekat na postup do čtvrtfinále, které si zahrál naposledy v roce 1994. "Měli jsme to ve vlastních rukách. Potřebovali jsme vyhrát tenhle zápas a pak věřit v pomoc Švýcarů. V tuto chvíli je to hodně těžké vstřebat. Nevím, kdy se bude podobná šance opakovat, jestli tedy vůbec někdy," litoval útočník Benjamin Baumgartner.

Francie zakončila šampionát s bilancí výhry a šesti porážek, ve skupině B skončila sedmá. Postavení Německa, které už mělo jistý postup do čtvrtfinále, určí výsledek odpoledního zápasu USA - Lotyšsko. Nyní jsou Němci druzí.

Hned po úvodní buly se dostal do šance Perret, útočník extraligového Hradce Králové ale přestřelil německou branku. Více práce než Grubauer měl francouzský brankář Papillon. Se svými spoluhráči přestál první oslabení a poté zlikvidoval i samostatný nájezd Kahuna. V 11. minutě pomohla Grubauerovi tyč po Cantagallově střele, z dalšího brejku se neprosadil Stachowiak.

Bezbrankový stav se změnil v 17. minutě, kdy se prosadil na svém domácím ledě Claireaux. Vítkovický útočník si na závěr MS připsal premiérovou branku. Německo ještě v první třetině vyrovnalo, osm sekund po konci přesilové hry využil menšího zaváhání Papillona Michaelis.

Oba týmy se příliš nesoustředily na obranu a na hře to bylo znát. Ve 22. minutě vrátil Francii vedení Rech, jehož gól museli rozhodčí zkontrolovat i videa. Puk se totiž od kamery v brance odrazil zpět do hry. Němci poté ubránili první oslabení a opět udeřili; po přečíslení se prosadil obránce Kälble.

Francouzi dokázali rychle odpovědět a o 22 sekund později opět vedli, když svůj brejk zakončil jistě kapitán Treille. Po sérii dalších přečíslení na obou stranách Němci duel otočili. Peterkova branka ještě nebyla po kontrole u videa s ohledem na Reichlův ofsajd uznána, druhá formace se ale o dvě minuty později prosadila již v souladu s pravidly. Vyrovnal Stachowiak. O 22 sekund později přidal čtvrtý gól Kastner.

V 36. minutě rozhodčí neuznali Němcům další gól pro předchozí nedovolený atak brankáře, mrzet je to ale nemuselo. Na začátku třetí části se prosadil z dalšího brejku Stachowiak a ve 45. minutě v přesilovce Reichel. Místo Papillona nastoupil do hry Junca a zápas již dochytal bez inkasované branky.

Američanům se skvěle vydařil vstup do utkání. Již po 83 sekundách hry otevřel skóre přesnou střelou pod horní tyč kapitán Tkachuk a připsal si sedmý gól na turnaji. O minutu později dorazil puk za brankáře Gudlevskise pohotový Brindley, ale rozhodčí po kontrole u videa jeho zásah neuznali kvůli nedovolenému kontaktu Eyssimonta s lotyšským brankářem.

Zámořští hráči byli i nadále aktivnější. Tečovaná střela Boldyho skončila na horní tyči, do dvou slibných příležitostí se dostal Gaudreau. Prosadil se ale až ve 14. minutě obránce Werenski, jehož našel volného mezi kruhy Caufield. Snížit mohl Komuls, ale trefil jen tyč.

Když ve 23. minutě přidal v přesilové hře třetí gól Američanů Caufield, zdálo se, že je rozhodnuto. Lotyši, kteří potřebovali k uchování šance na postup do čtvrtfinále vyhrát v základní hrací době, ale dokázali rychle zásluhou Krastenbergse snížit a duel zdramatizovali.

Na turnaji poprvé chytající brankář Lindgren měl ale štěstí. Ve 29. minutě Robert Bukarts orazítkoval jednou střelou obě tyčky, Lotyši pak nevyužili dvouminutovou přesilovou hru pět na tři při vyloučení Zegrase a Nelsona. V závěru druhé části si Lindgren poradil i se zakončením Batny.

A pak se opět prosadili Američané. Jen 15 sekund po začátku třetí části si šestý gól na turnaji připsal Boldy. Lotyši ale i tentokrát odpověděli a ve 45. minutě v rozmezí 16 sekund snížili na 3:4. Nejprve se prosadil Tralmaks a poté Mamčics. O čtyři minuty později ale nejlepší hráč zápasu Caufield překonal Gudlevskise popáté a přiblížil favorita výhře. Lotyši v závěru při přesilovce odvolali brankáře a ještě inkasovali.

Největší šanci bezbrankové úvodní části měl v 10. minutě Švýcar Nico Hischier, ale Harriho Säteriho zblízka nepřekonal. Potom se Finové ubránili při vyloučení Olivera Kapanena a na začátku druhé části i při trestu kapitána Mikaela Granlunda, který byl vyloučen necelé tři sekundy před koncem první třetiny. Švýcaři do pauzy zkusili hru v šesti proti čtyřem bez gólmana Akiry Schmida.

Ke konci početní výhody si s tečí Nina Niederreitera po pokusu Romana Josiho poradil Säteri. Při plném počtu hráčů na ledě zneškodnil finský gólman i ránu Fabriceho Herzoga. V čase 25:14 se dostal k puku po střele Romaina Loeffela Kevin Fiala a bekhendovým blafákem otevřel skóre.

Za 132 sekund už vedli Švýcaři 2:0. Nino Niederreiter nabil za levý kruh Andreovi Glauserovi. V 29. minutě sice nahození Sakua Mäenalanena tečoval za Schmida Granlund, ale po trenérské výzvě Švýcarů gól naplatil kvůli předchozímu ofsajdu. V čase 37:51 už při vyloučení Andrese Ambühla snížil po Granlundově přihrávce Jere Innala střelou z pravého kruhu.

V úvodu závěrečné části měl Innala šanci na vyrovnání, na druhé straně neproměnil příležitost veterán Ambühl. Při jeho vyloučení v 51. minutě Švýcaři ubránili náskok, Schmid si potom poradil i se střelou Mikka Lehtonena. V čase 56:33 nabídl Niederreiter v přečíslení puk Fialovi, který opět vyzrál na Säteriho bekhendovým zakončením a zpečetil výhru. Posledních 111 sekund ještě Finové dohrávali bez Granlunda, který dostal za krosček na Glausera trest na pět minut a do konce utkání.

Vstup do utkání Seveřanům ulehčil faul Grmana, přesilovou hru totiž hned zásluhou Raymonda využili. I Slováci ale začali dobře a vyrovnat mohl Gajdoš, brankář Gustavsson byl ale připravený. V 8. minutě mu navíc po Hudáčkově střele v přesilovce pomohla tyč. Slováci výhodu nevyužili, navíc přišli o útočníka Pospíšila, který se zranil při pádu.

Po sérii slibných příležitostí na obou stranách byl blízko gólu ve 25. minutě Slafkovský. Hvězdný útočník Montrealu ale v přesilovce trefil jen tyč a i nadále čeká na premiérovou trefu na šampionátu. Mnohem více štěstí v koncovce měl Karlsson, který v 28. minutě zamířil přesně do horního roku branky nad rameno gólmana Škorvánka, jenž dostal přednost před odpočívající jedničkou Hlavajem.

Ve 33. minutě Švédové využili i druhou přesilovku. Tvrdou ranou se prosadil Burakovsky. Nevydařenou slovenskou pasáž zakončil o 37 sekund později Lundeström, který zakončil Olofssonovu akci. Slováci poté přestáli dvě oslabení, paradoxně ale inkasovali ve vlastní přesilovce. Na 5:0 zvýšil Eriksson Ek. Až poté se prosadil i slovenský výběr. Premiérový gól na mistrovství pro Ivana připravil Tatar. Poslední slovo měl ale Eriksson Ek.