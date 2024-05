Zvláštní moment vítězné premiéry. Proč můj gól neplatil? divil se Palát. V NHL by ho asi uznali…

Nejen v nedávném play off české hokejové extraligy se odvolávaly góly, proti nimž by před pár roky a bez použití nejmodernější techniky nikdo ani nehlesl. Sporná a pro mnohé nepochopitelná situace se udála také hned v úvodní den světového šampionátu v Česku. A co hůř, postižený se cítil výběr pořadatelské země. Krátce před koncem druhé třetiny rozhodčí vzali gól Ondřeji Palátovi (33).

Diváci v hledišti si několikrát vychutnávali tu střelu z téměř nulového úhlu, kterou útočník New Jersey pokořil finského gólmana. Ovšem jen díky tomu, že si finští trenéři po poradě s jedním z členů realizačního štábu na tribuně vzali výzvu. Nevinně a na první pohled jasně vypadající situace se začala pitvat očima několika kamer.

A k překvapení fanoušků ve vyprodané O2 areně sudí po chvíli rozpažil rukama na znamení, že gól neplatí. Závada? Údajný faul Davida Tomáška na gólmana. "Vyplaval puk před brankou, šel jsem do dorážky. Samozřejmě mě to vzalo do brankoviště, byl jsem v kontaktu s jejich beky. Ovšem puk byl za brankou a vedle ní, takže vlastně ten zákrok měl být ode mne dozadu," nechápal Tomášek.

Sestřih zápasu Česko – Finsko. Livesport

"Mysleli jsme si, že jsem gólmanovi absolutně nepřekážel. Z našeho pohledu hodně na hraně, tohle jsou všude góly…" dodal. Stejného názoru byl i samotný střelec. "Posoudili to jako nedovolené bránění. V NHL by to asi uznali, tady jsou jiná měřítka, škoda," komentoval verdikt Palát.

Kouč Radim Rulík vzal celou situaci smířlivě. "Rozhodčí to nemají jednoduché, něco vidět je, něco ne... U neuznaného gólu byla skrumáž před gólmanem, nedokázal jsem odhadnout, zda náš hráč v brankovišti je, nebo ne, či zda překážel gólmanovi v zákroku, nebo ne. Byli jsme v tu chvíli šťastní, že jsme dali gól, ale pak přišlo to rozhodnutí. A my ho musíme tak vzít," glosoval.

Statistiky utkání. Enetpulse

Tým, jenž do té doby marně (a ze všech sil) bušil do finské obrany, si gólovou odměnu vychutnal jen chvíli. Nic to s ním však neudělalo, hrál dál stejně. "Bylo strašně důležité, že jsme zůstali trpěliví. Byl to přece jen zásah, mohli jsme jim dát gól do šatny… V kabině jsme si řekli, že to nemůžeme vzít zpátky. Ukázali jsme srdce, takhle se budeme prezentovat," prohlásil Tomášek.

Češi tak už nedali na mistrovství světa Finům gól ze hry dlouhých 191 minut. Naposledy v roce 2017 v Paříži. Na stejném turnaji se zrodila i jejich dosud poslední bezbranková remíza. Přišla s Norskem, které shodou okolností čeká národní tým v sobotu večer.