Česko – Finsko 1:0sn. Národní tým vyhrál první zápas na mistrovství světa, rozhodl Kaše

Češi vstoupili do MS těsnou výhrou. Kaše rozhodl nájezdy, Dostál udržel nulu

Čeští hokejisté vítězně vstoupili do domácího mistrovství světa, hokejisty Finska porazili 1:0 po samostatných nájezdech. Čisté konto udržel Lukáš Dostál (23), nájezdy rozhodl Ondřej Kaše (28). Úspěšný v nich byl také kapitán Roman Červenka (38).

Utkání odstartovalo dlouhou hrou bez přerušení, český tým svižně bruslil a držel kotouč na holi. Zasahovat nemusel v desáté minutě ani Harri Säteri, a to proto, že Jáchymu Kondelíkovi v první slušné šanci puk přeskočil hokejku. Po objetí brány pak o pár minut později překvapivě zahrozil Tomáš Kundrátek, jenže finskou branku minul. A kotouč neskončil v kleci ani po snaze Matěje Stránského.

Největší šancí první třetiny byla bomba obránce Libora Hájka pár vteřin před koncem, kterou reflexně vyrazil Säteri. Český gólman Lukáš Dostál měl v první třetině jediný zákrok.

Statistiky utkání. Enetpulse

Také druhá třetina začala stejně jako ta úvodní, a to českým tlakem. Ale bez výraznějších šancí. Když už se výběr Radima Rulíka do nějaké dostal, zakročila finská obrana. Nebo neuspěl jako ve 25. minutě Daniel Voženílek.

O dvě minuty později byl faulován Lukáš Sedlák a český tým byl prvním, který se dočkal početní výhody. Kombinace zvládal velmi dobře, tuhou defenzivu soupeře nicméně nepokořil. A Dostál v domácí brance mrznul, v polovině utkání měl na kontě jen tři zákroky.

Necelých sedm minut před koncem druhé části hry měl největší šanci Finů Arttu Hyry, ale ani on neuspěl a čekání na první branku se tak protahovalo. Jako první tak dostal puk do branky zkušený Ondřej Palát ve 39. minutě, ale Finové si vzali trenérskou výzvu a rozhodčí jim dali za pravdu. Po 40. minutách bylo tedy dál skóre 0:0. "Gólman objal Tomáškovu nohu... byl to sporný moment. Ale rozhodčí rozhodli, jak rozhodli," řekl v rozhovoru pro ČT mezi třetinami Palát.

Sestřih utkání Česko – Finsko. Livesport

Hned na startu třetí třetiny šel český výběr poprvé do čtyř, na trestnou lavici usedl obránce Radko Gudas. A Finové brzy zahrozili, největší hvězda týmu Mikael Granlund napálil tyčku, Dostál přes clonu před brankou nic neviděl. K ničemu dalšímu se ale hosté nedostali, nicméně osmělovali se stále častěji a Dostál byl stále častěji v permanenci.

Zápas se skutečně vyrovnal, ale oba brankáři zůstávali ve střehu. Dostál například zazářil během jasné šance Juhy Jääskäho v 55. minutě. O chvíli později se předvedli gólman i na druhé straně, to neuspěl David Kämpf. V poslední minutě utkání se nechal vyloučit Gudas a jeho trest se přenesl až do prodloužení. Finové ale výhodu muže v poli zahodili. A v nastaveném čase znovu zářili oba gólmani.

Stejně jako v nájezdech, tam se trefili jen Ondřej Kaše a Roman Červenka a český tým tak vyhrál 1:0.

