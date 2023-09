Bedard a další zajímaví nováčci v NHL. Kdo je favoritem na zisk Calder Trophy?

Sezona 2023/24 NHL se kvapem blíží a představí se v ní několik nových a zajímavých mladých hráčů, kteří se v nejlepší hokejové lize světa mohou stát hvězdami. Ve svém prvním ročníku budou bojovat o prestižní Calder Trophy, která je udělována nejlepšímu debutantovi. Kdo patří mezi největší favority na její zisk?

Naposledy v roce 2017 se stalo, aby Calder Trophy získal hráč ve své premiérové sezoně bezprostředně po draftu. Dokázal to Auston Matthews, nyní je největším aspirantem určitě generační talent Bedard. Málokdo pochybuje o tom, že bude lídrem Chicaga hned od začátku sezony, menší otazník však visí nad tím, zda si hned zvykne na dospělý hokej.

V minulé sezoně odkroutil ve WHL včetně play off 64 zápasů a získal 163 bodů za 81 gólů a 82 asistencí. O jeho rekordech a úspěších by se mohlo mluvit dlouho. Stačí snad jen zmínit, že jako první v historii kanadských juniorských lig získal cenu pro nejlepšího hráče, kterého čeká draft, a zároveň byl nejproduktivnějším hokejistou. Dlouhých 27 let nikdo nedosáhl hranice 140 bodů.

Jako člen národního týmu Kanady získal dvakrát zlato na mistrovství světa juniorů a jedno má i z mistrovství světa do 18 let, kde byl kapitánem. Pokud v NHL naplno ukáže svůj potenciál, stane se legendou a členem Síně slávy. Má potenciál stát se vůbec nejlepším hokejistou v historii –⁠ v jeho hře je téměř nemožné najít slabinu. A ta střela...

Dalším člen rodiny Hughesů je klenotem New Jersey. V minulé sezoně nasbíral v NCAA 48 bodů ve 39 zápasech a dělil se o pozici nejproduktivnějšího beka ligy. Devils mu dali v závěru sezony šanci v pěti zápasech a on se v nich rozhodně neztratil (1+3).

Po odchodu Damona Seversona nebo Ryana Gravese by měl rodák z Manchesteru v New Hampshire dostávat stále více prostoru a možná si i vydobýt stálé místo v sestavě. Zahrál si také na seniorském mistrovství světa 2022, dvakrát byl na juniorském šampionátu.

Obránce, který je dobře známý na Slovensku, covidovou sezonu 2020/21 totiž odehrál za Nové Zámky. Ve 26 zápasech vstřelil pět gólů a přidal 10 asistencí a po konci ročníku odešel na draft NHL. Chvíli se o něm mluvilo i jako o jedničce draftu, ale nakonec si ho jako osmého v pořadí vybralo Los Angeles.

V uplynulé sezoně už odehrál devět zápasů v NHL (0+2), většinu času strávil v OHL. V Barrie Colts (43 zápasů, 84 bodů) měl průměr téměř dvou bodů na zápas, takže juniorskou úroveň už dávno přerostl.

Je tváří nové rakouské generace. Minnesota ho v roce 2019 draftovala jako devátého v celkovém pořadí a nebýt nešťastných okolností, už dávno by pravidelně hrál NHL. Rossi však prodělal velmi vážný průběh koronaviru, dokonce sám řekl, že se bál o život. Logicky pro něj tedy nebylo snadné se po tak náročném období vrátit do vrcholné formy.

Za poslední dvě sezony odehrál v nejlepší lize světa pouze 21 zápasů a získal jediný bod za asistenci. Na úrovni AHL má však za sebou dvě podobně vydařené sezony, v nichž odehrál 118 zápasů a získal 106 bodů. Letos si poprvé zahrál za Rakousko na seniorském mistrovství světa a v průměru si připsal téměř bod na zápas.

Američan se slovenskými kořeny bude jistě dostávat stále více prostoru v sestavě Toronta, protože vykazuje vysoký potenciál. Stále teprve dvacetiletý útočník prakticky v každé sezoně na mládežnické úrovni zapsal v průměru bod na zápas.

Poslední dva ročníky v NCAA mu vynesly 73 zápasů a 75 bodů, podobná čísla měl dříve i v USHL. Knies si dokonce zahrál na zimních olympijských hrách 2022 a reprezentoval USA také na mistrovství světa juniorů. Na konci minulé sezony dostal šanci v deseti zápasech (1+4) u Maple Leafs.

Očekávaná jednička loňského draftu se propadla až na čtvrté místo. Seattle Krakens ho sice udrželi v prvním týmu, ale odehrál jen osm zápasů a získal dva body (1+1). Poté odešel na krátké angažmá do AHL, kde si v pěti utkáních připsal čtyři góly a dvě asistence.

Na přelomu roku dovedl jako kapitán Kanadu ke zlatu na MS a poté se vrátil do OHL, ale přestože na konci základní části odehrál 20 zápasů s bilancí 37 bodů (15 gólů, 22 asistencí), jeho Windsor Spitfires překvapivě vypadli v prvním kole play-off.

V letošním draftu se objevilo mnoho opravdu kvalitních hráčů a očekává se, že několik z nich dostane šanci od začátku nové sezony. Jedním z nich by mohl být i Fantilli, kterého si jako třetího v pořadí vybral Columbus.

Tento tým mu sedí i proto, že je namixován z mladých i zkušených hráčů. Kanaďan byl v minulé sezoně s 65 body nejproduktivnějším hráčem NCAA, získal zlato na mistrovství světa a také na seniorském šampionátu, kde si odbyl mezinárodní premiéru mezi dospělými. A rozhodně se neztratil.

