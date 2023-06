Bedard, Carlsson nebo Dvorský. Představujeme TOP 10 nejlepších hráčů letošního draftu

Vstupní draft NHL se konal v Bridgestone Areně v Nashvillu. Jedničkou draftu se podle očekávání stal Connor Bedard (17), po kterém sáhlo Chicago Blackhawks. Nebylo to však jen o Bedardovi, v první desítce draftu se umístili i hráči jako Matvej Mičkov (18), Adam Fantilli (18) nebo Dalibor Dvorský (18).

1. Connor Bedard, C (Chicago)

Generační talent. Měl by být ještě lepší než McDavid. Bedard je hráčem, kterého by chtěl získat každý, ale draftová loterie ho poslala do Chicaga, kde by měl nastartovat novou úspěšnou dynastii. V minulé sezoně odehrál ve WHL celkem 64 zápasů včetně play off a připsal si 163 bodů za 81 gólů a 82 asistencí.

O jeho rekordech a úspěších by se mohlo mluvit ještě hodně dlouho. Zmíníme tedy alespoň to, že jako první hráč v historii kanadské juniorské ligy získal ocenění pro nejlepšího hráče, nejlepšího hráče čekajícího na draft a zároveň nejproduktivnějšího hokejistu sezony. Dlouhých 27 let nikdo ve WHL nedosáhl na hranici 140 bodů.

Jako člen národního týmu Kanady získal dvakrát zlato na mistrovství světa juniorů a jedno má i z mistrovství světa do 18 let, kde byl kapitánem. Pokud svůj potenciál naplno ukáže i v NHL, měla by se z něj stát legenda a šlen Síně slávy. Pravděpodobně jeden z nejlepších hokejistů, jaké kdy svět viděl. V jeho hře je téměř nemožné najít slabinu, navíc disponuje neuvěřitelnou střelou.

2. Leo Carlsson, C (Anaheim)

Švédský centr či útočník odehrál už dvě seniorské sezony za Örebro. Celkově nasbíral velmi slušných 43 bodů. Vyniká v ofenzivě a nebojí se ani obranných povinností. V letošním ročníku si zahrál na juniorském i seniorském šampionátu, kde mu "Tre Kronor" dávali hodně prostoru a on patřil k lídrům týmu. Za minulou sezonu získal ocenění pro nejlepšího juniora Švédska.

3. Adam Fantilli, C (Columbus)

Očekávalo se, že z něj bude dvojka draftu, jelikož na něj přicházel s vizitkou nejproduktivnějšího hráče NCAA, když v 36 zápasech nasbíral 65 bodů za 30 gólů a 35 asistencí. Jenže Anaheim překvapil a vybral si z druhého místa si vybral Carlssona. Na Fantilliho tak mohl ukázat Columbus. Produktivní útočník reprezentoval Kanadu na juniorském i seniorském mistrovství světa a stal se 11. hráčem v historii, který získal zlato v jednom roce na obou akcích. Před rokem získal zlato také na mistrovství světa hráčů do 18 let.

4. Will Smith, C (San Jose)

Pokud bude na ledě stejně dobrý jako jeho jmenovec na filmových plátnech, má před sebou zářnou budoucnost. Své dovednosti zdokonaloval v americkém programu pro mladé hokejisty, kteří hrají v USHL či nižší NTDP. Jeho čísla byla úžasná, když v USHL nasbíral 42 bodů ve 20 zápasech a v NTDP 127 bodů v 60 zápasech. V průměru měl 2,1 bodu na zápas. S týmem USA získal na mistrovství světa hráčů do 18 let nejdříve stříbro a letos i zlato. Při zisku titulu mistrů světa byl jasným lídrem, byl nejproduktivnějším hráčem šampionátu se 20 body. Logicky se stal nejlepším útočníkem turnaje a jeho nejužitečnějším hráčem. V příští sezoně bude hrát v NCAA za Boston College.

5. David Reinbacher, O (Montreal)

Od dob Thomase Vaneka nemělo Rakousko dlouho žádného draftovaného hráče, ale v posledních letech došlo k výraznému zlepšení. V roce 2020 byl Marco Rossi devátý, loni Marco Kasper osmý a nyní se vysoko umístil i David Reinbacher, který se stal vůbec nejvýše draftovaným obráncem letošního roku. V minulé sezoně hrál za Kloten v nejvyšší švýcarské lize, kde patřil k oporám týmu. Zahrál si také na nedávném seniorském šampionátu a na kontě má také dva juniorské šampionáty.

6. Dmitrij Simašev, O (Arizona)

Zadák Lokomotivu Jaroslavl odehrál v KHL zatím osmnáct zápasů, zbytek letošního ročníku odehrál na úrovni MHL. Bodově nevyniká, ale je to poctivý defenzivní hráč. Dokáže si poradit i s těmi nejrychlejšími soupeři a díky své síle je úspěšný v osobních soubojích.

7. Matvej Mičkov, PK (Philadelphia)

Když pomineme situaci mimo led, Mičkov vstupoval do draftu s téměř stejnými čísly, jaká měl ve svém věku Ovečkin. Ještě v sezoně 2021/22 odehrál třináct zápasů (2+3) za slavný SKA Petrohrad, v minulé sezoně hostoval v Soči a v 27 zápasech si připsal 20 bodů. Pravé křídlo je však kvůli své národnosti, nedávnému úmrtí otce či údajně drzému chování před draftem ostře diskutovaným tématem a v mnoha žebříčcích se propadl. Skončil až na sedmém místě.

8. Ryan Leonard, PK (Washington)

Americký centr patřil mezi nejlepší hráče na MS do 18 let, kde také slavil zisk zlatých (2023) i stříbrných (2022) medailí. Letos si na šampionátu v sedmi zápasech připsal 17 bodů. Výtečnou bilanci měl i v juniorské USHL, kde během v 17 zápasů zaznamenal 20 bodů. Dalších 94 bodů (51 gólů + 43 asistencí) přidal v 51 utkáních na úrovni NTDP. Leonard bude v nadcházející sezoně hrát za Boston College, kde se potká se čtyřkou draftu Willem Smithem.

9. Nate Danielson, C (Detroit)

Třetí kanadský forvard v desítce. Ačkoli Kanadu prakticky nikdy nereprezentoval – pouze jedinkrát v kategorii U16 – velmi dobře si vede ve WHL, kde byl kapitánem týmu Brandon Wheat Kings a nasbíral 78 bodů. Je nesmírně silný v soubojích u mantinelů a výborný bruslař. To ale samozřejmě patří k profilu každého kvalitního hráče.

10. Dalibor Dvorský, C (St. Louis)

Slovenský centr je nejmladším hráčem, který kdy hrál a vstřelil gól v nejvyšší slovenské lize. V sezoně 2020/21 si odskočil ze Švédska do Banské Bystrice, pak se ale vrátil na sever Evropy, kde se zlepšuje a roste z něj velká hvězda. Stal se plnohodnotným členem druholigového AIK, což je jedna z nejlepších lig pro rozvoj mladých hráčů.

Letos zazářil na mistrovství světa hráčů do 18 let, kde díky třinácti bodům dovedl Slovensko k bronzové medaili a byl také jmenován do All-Stars týmu šampionátu, přičemž mu jen těsně uniklo ocenění MVP. V Allsvenskan lize měl nejvíce bodů mezi mladíky a v budoucnu by měl být spolu se Slafkovským a Nemcem jednou z hvězd NHL.