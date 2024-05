Nečas si připsal asistenci u postupové výhry Caroliny, Boston první mečbol nevyužil

Hokejisté Caroliny porazili i díky asistenci Martina Nečase (25) doma New York Islanders 6:3, sérii ovládli 4:1 a postoupili do druhého kola play off NHL. Radují se i v Coloradu, které zvítězilo ve Winnipegu 6:3 a sérii uzavřelo poměrem 4:1. Mečbol neproměnil Boston, který podlehl na svém ledě Torontu 1:2 v prodloužení a v sérii vede už jen 3:2. Vyřazení odvrátil také Nashville, který vyhrál ve Vancouveru 2:1 a snížil stav série na 2:3.

Carolina do utkání po minulé prohře v prodloužení vlétla, vedla v čase 3:13 už 2:0 a po úvodní třetině 3:1. Islanders se nevzdali a manko smazali, ale nenašli odpověď na dva slepené góly domácích ve 45. minutě.

U rozdílové trefy na 4:3 asistoval Nečas, který v sérii nasbíral pět bodů (1+4). Český útočník založil z vlastního pásma protiútok, který po zblokované střele zakončil Jack Drury. Za osm sekund Carolina zvýšila kuriózním způsobem: gólman Islanders Semjon Varlamov se vydal za branku zpracovat nahozený puk, který se nečekaně odrazil od mantinelu a do prázdné jej doklepl Stefan Noesen. Výhru i postup zpečetil Seth Jarvis při risku hostů bez brankáře.

"Věřil jsem, že to (gól na 3:3) bude zlomový okamžik. Pak ale přišlo pár špatných odrazů...," litoval trenér Islanders Patrick Roy. "Zasloužili jsme si víc. Neříkám, že jsme měli postoupit, ale klidně jsme mohli sérii protáhnout. Místo toho je konec. Cítím se prázdný, protože si myslím, že to, co jsme dostali, neodpovídá tomu, co jsme předvedli," doplnil kouč.

Carolina se ve 2. kole play off utká o postup do finále Východní konference s dalším týmem z New Yorku. Rangers, kteří vyhráli základní část NHL, v úvodním kole vyřadili v nejkratším čase Washington.

Toronto začalo bez nemocného Matthewse aktivně a bylo odměněno úvodním gólem zápasu, který dal v šesté minutě Jake McCabe. Ještě v úvodní třetině vyrovnal Trent Frederic.

Další branka padla až v čase 62:26, o prodloužení série se postaral z dorážky Matthew Knies, první hvězda zápasu. Tou druhou byl vyhlášen Joseph Woll, který nastoupil v sérii poprvé od úvodní minuty. Zastavil 27 střel včetně čtyř pokusů Davida Pastrňáka.

Colorado prohrálo úvodní zápas série 6:7, ale následně čtyřikrát vyhrálo. Winnipeg zdobila v základní části obranná hra: inkasoval v 82 kolech nejméně gólů a opřít se mohl o Connora Hellebuyucka, který je jedním ze tří kandidátů na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře. Avalanche si ale s defenzivou soupeře poradili, v pěti zápasech série nasázeli 28 branek.

Poslední utkání rozhodl Mikko Rantanen. Lídr Colorada odpověděl dvěma rychlými góly na vyrovnání Winnipegu ze 43. minuty na 3:3.

Nashville nezlomilo, když se Vancouver ujal vedení na začátku třetí třetiny brankou Nikity Zadorova. K obratu zavelel ve 48. minutě kapitán Roman Josi trefou v přesilové hře. Zápas rozhodl a sérii prodloužil Alexandre Carrier gólem v čase 52:46.